Milan, hijo de Shakira y Gerard Piqué, enternece con su poema a papá

El futbolista español Gerard Piqué compartió en su feed de Instagram unas palabras que su hijo mayor le escribió, "poema de Milán, ¡tan orgulloso de él!", expresó la pareja sentimental de la cantante colombiana Shakira.

El poema que Milan le escribió a su padre Gerard Piqué dice: "quiero a mi encantador papá. Él siempre me hace feliz, es el mejor amigo que he tenido, nunca me pone triste, juega a todos los deportes conmigo y le gusta ir en moto de agua. A los dos nos gusta subir a los árboles y huir de las abejas, inventamos muchas cosas y jugamos al ajedrez como reyes"

Nos gusta saltar a los brazos y luego nos gusta abrazarnos, nos gusta montar en bicicleta y hacer caminatas, amo a mi encantador padre que siempre me hace feliz.

Tanto los seguidores del jugador del Barcelona como de la cantante Shakira, se han enternecido con tan hermosas palabras de Milan. "Vaya crack", "adorable", "que poema", "hermoso", "sabe más inglés que yo", fueron algunos de los comentarios en el post de Gerard Piqué.

El futbolista, la cantante y sus dos adorables hijos (Milan y Sasha), pasan esta cuarentena por la pandemia de Coronavirus en su hogar en Barcelona, España. Recientemente, Gerard Piqué participaba en LaLiga Santander Fest, un macroconcierto solidario en el que explicaba cómo vive su familia el confinamiento en su domicilio de la ciudad condal:

Los padres somos como imanes, a donde vamos nosotros nos siguen ellos.

