Miles se quedarán sin gasolina en Guadalajara: se agotan boletos para Daddy Yankee en 9 horas

Guadalajara, Jalisco.- Se han agotado los boletos para la presentación del próximo 26 de noviembre en el Estadio 3 de Marzo, del cantante puertoriqueño Dadd Yankee en Guadalajara, Jalisco, 9 horas después de que comenzará la venta el miércoles 13 de abril de 2022.

La venta de boletos comenzó a las 10 horas del 13 de abril para la anunciada presentación del astro boricua y durante el día, fanáticos esperaban en sistema una fila de hasta 100 mil personas de espera para lograr adquirir sus entradas, las cuales se agotaron en punto de las 7 de la noche del mismo día.

El furor por ver en vivo al intérprete de “Lo que pasó pasó” comenzó cuando este anunció su retiro de la música hace apenas hace tres semanas, el 20 de marzo, en un vídeo que subió a sus redes sociales:

“Formalmente hoy anuncio mi retiro de la música, entregandoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos y lo voy a despedir celebrado estos 32 años de trayectoría con esta pieza de colección titulada Legendaddy…Me retiro con el mayor de los agradecimientos, a mi público a mis colegas, a todos los productores, radio prensa televisión…”

Daddy Yankee, de 45 años de edad, fue uno de los primeros artistas del género urbano en traspasar las fronteras de su natal Puerto Rico, abriendo la puerta a sus paisanos y colegas, como J. Balvin o Maluma y se despide agradecido con sus fans.

“Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta, ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado que me han regalado, este género [reggaetón] la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas, para convertir este género en el más grande del mundo…” Mencionó el cantante.

La gira Última Vuelta World Tour comprendía originalmente 41 fechas, pero debido a la demanda de ver por última vez en vivo al artista, aumentaron a 67, siendo México de los beneficiados con dos fechas más, quedando las ciudades CDMX, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Veracruz y Cancún en la lista.