Miley Cyrus abre su corazón y revela el origen de su nuevo álbum "Plastic hearts"

Miley Cyrus ha causado gran furor entre sus millones de seguidores, al dar a conocer las canciones de su nuevo álbum, producción discográfica que lleva por nombre "Plastic hearts". Y si esto no fuera suficiente, la cantante estadounidense también dio a conocer a las celebridades que colaboraron en varias de sus canciones, entre ellas la cantautora británica (de origen albano-kosovar) Dua Lipa.

Miley Cyrus contó en sus redes sociales que comenzó a trabajar en su nuevo álbum "Plastic hearts", hace más de dos años y que constituyó una especie de resurrección después de que su casa se quemara, lo que ocasionó la pérdida de mucho de su trabajo musical que tenía pensado revelar. "Si estás leyendo esto, debes saber que te amo y te aprecio en el nivel más profundo. Comencé este álbum hace más de dos años, pensé que lo tenía todo resuelto. No solo el disco con sus canciones y sonidos, sino toda mi put...vida".

Nadie controla un ego como la vida misma, justo cuando pensaba que el cuerpo del trabajo estaba terminado, todo se borró, incluyendo la mayor parte de la relevancia musical, porque todo había cambiado. La naturaleza hizo lo que ahora veo como un favor y destruyó lo que no podía dejar ir por mí mismo. Perdí mi casa en un incendio, pero me encontré en sus cenizas.

Portada del nuevo álbum de Miley Cyrus.

Cabe mencionar la también actriz perdió su hogar en Malibú en noviembre de 2018, debido al ncendio de Woolsey Fire en esta zona del estado de California (Estados Unidos). Este es el setlist del nuevo álbum de Miley Cyrus:

WTF Do i know. Plastic hearts. Angels like you. Prisoner feat. Dua Lipa. Gimme what i want. Night crawling feat. Billy Idol. Midnight sky. High. Hate me. Bad karma feat. Joan Jett. Never be me. Golden G String.

En agosto pasado Miley Cyrus lanzó el primer adelanto de su nuevo álbum; se trata de la canción "Midnight sky".

Miley Cyrus triunfante y con mucha gratitud

Tras perder gran parte de su trabajo musical en aquel incendio de 2018, Miley Cyrus manifestó que "afortunadamente, mis colaboradores todavía tenían la mayor parte de la música quemada en diarios y computadoras llenas de canciones, para la serie de EP en la que estaba trabajando en ese momento. Pero nunca me pareció correcto publicar mi 'historia' (cada disco es una autobiografía continua) sin un capítulo enorme".

Si fuera un capítulo de mi libro, supongo que lo llamaría 'el comienzo', que generalmente cuando algo termina lo llamamos 'el fin', pero estaba lejos de eso.

Con mucha satisfacción Miley Cyrus expresó: "en triunfo y gratitud les presento mi séptimo disco de estudio, 'Plastic hearts', se publicará el 27 de noviembre de 2020".

Por otra parte, el candidato del Partido Demócrata Joe Biden no fue el único ganador en las recientes elecciones en Estados Unidos, al ser electo el Presidente número 46 de Estados Unidos, sino también la joven cantante Miley Cyrus resultó ganadora tras los comicios electorales.

¿Recuerdas la canción "Party in the U.S.A." de Miley Cyrus? Dicha canción fue lanzada en el 2009 y este 2020 (11 años después), volvió a entrar en las listas de los temas más escuchados tras darse a conocer el triunfo de los demócratas Joe Biden y Kamala Harris, electos Presidente de Estados Unidos y la primera Vicepresidenta de este país.

Dos horas después de darse a conocer la victoria de Joe Biden y Kamala Harris, Chart Data informó que "Party in the U.S.A." de Miley Cyrus había superado la lista iTunes Top 200 en Estados Unidos; asimismo el tema fue reproducido en varias estaciones de radio en todo el país. En sus redes sociales Miley celebró todos estos triunfos (la victoria de los candidatos demócratas y el #1 de su canción "Party in the U.S.A."): "¡esta es una fiesta en los Estados Unidos!".