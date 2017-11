Miley Cyrus alimenta rumores de un supuesto embarazo

El día de Thanksgiving es muy especial para Miley Cyrus ya que también festeja su cumpleaños número 25.

������ Thankful for another journey around the sun! ������ Una publicación compartida por Miley Cyrus (@mileycyrus) el 23 de Nov de 2017 a la(s) 10:11 PST



Antes de la celebración que seguramente será en grande, la pareja del actor Liam Hemsworth, publicó una imagen donde se puede ver a la intérprete de "Wrecking Ball" con un camisón frente a la decoración con la que sorprendieron a propósito de su cumpleaños.

Pero eso no fue lo impactante sino los rumores de un supuesto embarazo, ya que, según los usuarios de Instagram, en su figura se distingue una sospechosa pancita, hubo quienes opinaron que su postura podría ser otra de las señales que espera un bebé.



So close to b-day time! Stoked for a day full of Tofurkey & loved ones! Ain't it ironic? #VeganTurkeyBaby Una publicación compartida por Miley Cyrus (@mileycyrus) el 22 de Nov de 2017 a la(s) 7:48 PST

Las especulaciones surgen a unas semanas de que la pareja se casó en secreto en Malibú hace seis meses. Muchos afirman que un embarazo sería una gran noticia para los fans de la pareja ya que tras dos años de distanciamiento la pareja se ha mantenido estable.



Date night w @liamhemsworth ������ #thorragnarok @chrishemsworth Una publicación compartida por Miley Cyrus (@mileycyrus) el 11 de Oct de 2017 a la(s) 1:35 PDT

Por el momento ninguno de los famosos ha confirmado cierta noticia y se duda que lo hagan, pues se distinguen por ser personajes muy privados en cuanto a sus vidas.

Finalmente Miley Cyrus se subió al auto de James Corden y juntos crearon hermosas armonías con los mejores éxitos de Miley.

Yesterday's Tom Petty #Wildflowers tribute with my daddddd @billyraycyrus ! Make sure you tune in to @fallontonight ! It's the last day of #MileyWeekOnFallon �� Una publicación compartida por Miley Cyrus (@mileycyrus) el 6 de Oct de 2017 a la(s) 8:01 PDT



Ambos cantaron We Can't Stop, The Climb, Party in the U.S.A., Younger Now, Wrecking Ball, y Malibu.

Pero su viaje fue más que cantar, porque Miley se tomó unos minutos para hablar de su pasado, de sus habilidades como conductora, sus habilidades para llorar y cuán drogada estaba del 1 al 10 en varios momentos de su vida.

Por ejemplo, estuvo cero drogada en su famosa presentación en los MTV VMAs 2013 (porque le asusta fumar antes de presentarse) y no estaba drogada, pero quisiera haberlo estado cuando escucho por primera vez el éxito de Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart.



¿Y QUÉ DE CUANDO GRABÓ EL VIDEOCLIP DE WRECKING BALL?

La cantante reveló que "10", o sea, muy drogada. Eso explica muchas cosas.

Miley también reveló que es una terrible conductora y, mientras estaba en el set de The Voice, una vez chocó su auto contra el tráiler del sonido y destruyó su vidrio trasero, "pero no le dije a nadie, solo me fui. Choqué y escapé".

Al día siguiente, le contó lo que había hecho a los otros coaches, Adam Levine y Blake Shelton, solo para darse cuenta de que ya tenía el micrófono puesto y que se había delatado.

La cantante se tomó un momento para hablar de sus presentaciones repletas de twerking, y dice que eso la convirtió en la activista que es hoy.

#YoungerNow iZzzz OUT everywhere! �� #PhotoboothSessions coming soon! #MakingTheAlbum #YougerNow Una publicación compartida por Miley Cyrus (@mileycyrus) el 1 de Oct de 2017 a la(s) 10:05 PDT

"Me di cuenta de que si mucha gente iba a hablar de lo yo hacía, debería ser sobre algo bueno, algo que cambiara la vida de las personas más allá de una conversación controversial que no hace nada sino convertirse en un divertido disfraz de Halloween para las personas".

Una publicación compartida por Miley Cyrus (@mileycyrus) el 30 de Sep de 2017 a la(s) 10:10 PDT

“Creo que pasó algo la primera vez que, ya sabes, que dejé de ser Hannah Montana… dije, no quiero hacer eso, quiero que sepan quién soy verdaderamente. Amo que esa haya sido yo, una parte de mí. Creo que he dejado que mi yo de la infancia brille un poco más porque no intento huir de eso, intento aceptarlo. Está bien que todos aceptan quienes solían ser porque eso es lo que te hizo ser quien eres hoy". "Ves, pensé que solo ibas a hablar de la vez que dejaste de fumar marihuana", bromeó James Corden.

Te puede interesar