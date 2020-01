Miley Cyrus anuncia "She is Here", su nueva era musical

Mucho se especuló sobre el regreso total de Miley Cyrus a la industria musical, esto debido a que la cantante había anunciado en mayo que lanzaría tres EP's que juntos conformarían un álbum completo este año, sin embargo, parecía que los planes de esto habían quedado en el pasado, ya que terminó el año y jamás se volvió a tocar el tema.

La cantante utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo video sobre su vida personal y laboral en los últimos diez años, una década llena de éxitos y fracasos personales para la intérprete de Slide Away, fue al final del clip en donde se captó el anuncio del disco She is Here.

Esto claramente enloqueció a sus fanáticos, aunque ya se habían dado por vencidos con la espera del nuevo material discográfico de la chica Disney, esta los sorprendió con el inesperado anuncio.

Algo que llamó mucho la atención de sus más fieles fanáticos, fue que en el video la cantante decidió colocar algunas fotografías de su relación con Liam Hemsworth y señalaron que esto podría significar que se han reconciliado y han retomado su matrimonio, sin embargo, es poco probable que esto sea así, debido a que los dos actualmente mantienen una relación con distintas personas.

Lo cierto es que Miley no podría dejar pasar que Liam formará parte de su video de la década, debido a que él formó gran parte de su vida por años y de acuerdo con algunas fuentes cercanas a la cantante él habría sido el amor de su vida.

Al parecer este 2020 Miley Cyrus retomará las riendas de su carrera musical y continuará siendo una de las exacts más famosas de la historia, tal y como lo es actualmente Ariana Grande y Selena Gomez, dos cantantes que salieron de reconocidas series de televisión para adolescentes.

Cyrus estrenó nueva música a finales del mes de mayo, un EP titulado She is Coming, que según la cantante tendrá la continuación de dos EP's más, She Is Here y She Is Everything, estos tres conformarán el nuevo disco de la cantante titulado She Is Miley Cyrus, además en el mes de junio estrenó On a roll y Right where I belong bajo el personaje de Ashley O, creado para la serie 'Black Mirror'.

Todo indica que este nuevo año será el año del empoderamiento femenino en el ámbito musical y sobre todo un gran año para la música pop, esto porque artistas como Lady Gaga, Demi Lovato, Katy Perry, Miley Cyrus, Rihanna, Selena Gomez y recientemente anunciado, Ariana Grande, lanzarán nueva música y seguramente dominarán las listas del Billboard Hot 100.

Otros artistas como Justin Bieber, The Weeknd, Louis Tomlinson y Poppy lanzarán nueva música en este año.