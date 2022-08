Miley Cyrus cambió su nombre a los 15, pero, ¿cómo se llamó al nacer?

La famosa actriz y cantante Miley Cyrus cambió su nombre cuando tenía 15 años de edad, la artista nació el 23 de noviembre de 1992 y no fue hasta el año 2008 que hizo el cambio legal, pero te has preguntasdo, ¿cómo se llamaba antes?

Resulta que a Miley Cyrus jamás le gustó su nombre, nisiquiera porque su abuela eligió el bello nombre con un profundo significado, por lo que a la edad de 15 años decidió tomar su propio caminio y llamrse oficialmente Miley Ray Cyrus.

La ex esposa del actor de Hollywood Liam Hemsworth, se llamó al nacer Destiny Hope, porque según lo cuenta la misma Miley Cyrus en entrevista, según su abuela, "su destino era llevar esperanza a todo el mundo".

Después de mencionar esta linda historia que ocurrió cuando Miley Cyrus nació, la productora y compositora estadounidense suelta algunas risas, y es que su estilo de vida más que nada irreverente no va para nada con la personalidad que describía su abuela.

"Aplaste su pobre corazón de abuela y fui y cambié mi nombre por algo tan loco como Miley" son las palabras de la intérprete de Wrecking ball, mientras que sus entrevistadores hacen cara de sorpresa y rien a carcajadas.

Miley Cyrus también reconoce que es muy probable que de no cambiarse el nombre, tal vez su vida no hubiera sido la misma, "Veo que funcionó, puede que no haya tenido la vida que tengo, tal vez nadie estaría gritando Destiny".

La protagonista de Hannah Montana incluso tuvo un segundo cambio de nombre, ya que estubo casada con Liam Hemsworth de 2018 a 2020 y como muestra de amor, así como toda una tradición pasó de ser Miley Cyrus a ser Miley Hemsworth, claro que se lo quitó tras el divorcio.

El propio actor de Los juegos del hambre explicó en entrevista que fue idea de Miley Cyrus cambiarse el nombre, una sólida relación de bastantes años entre amor y amistad culminó en su boda íntima.

Así que ahora ya conocemos un poquito más a la descontrolada Miley Cyrus, si no hubiera cambiado su nombre de nacimiento, ¿crees que hubiera tenido la popularidad que ahora tiene?, nadie puede asegurarlo.