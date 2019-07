Miley Cyrus confiesa aún sentir atracción por las mujeres a pesar de Liam Hemsworth

Miley Cyrus es ahora la portada de la revista ELLE del mes de agosto y en su artículo se ha abierto sobre su matrimonio, sexualidad y su relación con el actor Liam Hemsworth.

A pesar de que Miley mantiene un matrimonio heterosexual con Liam, confiesa aún sentir atracción por las mujeres y que las personas se confunden por su matrimonio "complejo y moderno".

“ESTOY EN UNA RELACIÓN HETERO PERO SIGO SINTIÉNDOME MUY ATRAÍDA SEXUALMENTE HACIA LAS MUJERES” dijo la artista.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth se casaron en diciembre del año pasado, después de 10 años de haberse conocido y enamorado en la grabación de la película "La última canción".

“Creo que es muy confuso para la gente el que esté casada”. “Pero mi relación es única. Y no sé si alguna vez permitiría a la gente entrar en ella públicamente porque es tan compleja y moderna, y nueva, que que no creo que estemos en una posición en que la gente entendería. Digo, ¿la gente realmente cree que estoy en casa con un mandil preparando la cena?"

Cyrus también habló sobre los sacrificios que ha hecho por su matrimonio. “La gente se hace vegetariana por motivos de salud, pero el tocino sigue siendo bueno, y eso lo sé. Hice una decisión en pareja. Esta es la persona que creo que me cuida la espalda más. Definitivamente no encajo en un rol estereotípico de esposa. Ni siquiera me gusta esa palabra”.

Reflexionó además sobre los derechos que tienen las mujeres en EUA y el rol que éstas juegan en el mundo.

“Esperan de nosotras que mantengamos el planeta habitado… y cuando eso no es parte de nuestro plan o propósito, hay tanto juicio y rabia que tratan de hacer y cambiar las leyes para forzarnos – incluso si te embarazaste como producto de una situación violenta” dijo Miley.

Miley Cyrus actualmente se encuentra promocionando su más reciente material discográfico titulado "She is coming", después lanzará una continuación de éste titulado "She is Here" y para finalizar y armar un disco ella lanzará "She is everything", todos estos EPs conformarán su nuevo disco titulado "She is Miley Cyrus" el cual se desconoce su fecha de lanzamiento.