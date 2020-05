Miley Cyrus considera que no es momento adecuado para lanzar su disco

Debido a los difíciles momentos que el mundo entero está enfrentando por la pandemia de coronavirus, el virus que se propagó en la ciudad de Wuhan, China, la cantante Miley Cyrus reveló que no le parece el momento adecuado para lanzar su nuevo álbum, pues ha sido un año muy difícil.

Durante una entrevista con Wall Street Journal, la intérprete de 27 años confesó que este tiempo no es el adecuado para hacer un lanzamiento musical, debido a la enfermedad y a que muchas familias han sido afectadas por la contingencia sanitaria.

Previo a estas declaraciones, Cyrus lanzó el cover "Wish you were here", un clásico de la agrupación Pink Floyd y aunque las reacciones no fueron las que esperaba, muchos de sus seguidores se emocionaron al creer que podría significar que hay nueva música en camino, sin embargo no es así.

Como ya se sabe, la cantante estadounidense había comentado estar realmente enfocada en su nuevo material discográfico, mismo que se esperaba desde el año pasado y en el que probaría nuevos ritmos, algo con más rock y menos pop, pero hoy ha cambiado de opinión.

De acuerdo con la planeación de Miley, su nuevo material discográfico estaría compuesto de 3 EP's, mismos que se irían lanzando desde el año pasado y llevarían por nombre "She is coming", She is here" y "She is everything", logrando construir el álbum "She is Miley Cyrus".

Sin embargo, sólo llegó el primero y se estuvieron aplazando los demás, por lo que ahora sólo queda esperar a que pase toda la crisis mundial para poder escuchar lo nuevo de la cantante, así como las esperadas colaboraciones con artistas como Shawn Mendes y Dua Lipa.