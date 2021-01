Miley Cyrus dice que podría 'compartir una vida juntos' con Harry Styles

Estados Unidos.- Al igual que el resto del mundo, Miley Cyrus está enamorada de Harry Styles, o el menos sus palabras lo dejaron entrever durante una entrevista.

La cantante fue entrevistada la semana pasada por la cadena de radio británica Heart y respondió a un puñado de preguntas rápidas, incluidas algunas sobre a quién preferiría besar si tuviera la opción.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cuando se le pidió que eligiera entre Justin Bieber o Harry Styles, Cyrus respondió de inmediato:

"Harry, eso es fácil. Justin Bieber lo conozco desde hace demasiado tiempo, y es como una familia. ¡Harry Styles!

Harry Stylez es ampliamente tildado de ser de los hombres más guapos del mundo. AFP

La cantante de "Midnight Sky" continuó: "Se ve realmente bien. Realmente bien, me gustan las redes de pesca", una aparente referencia a una sesión de fotos a principios de este año en la que Styles lució medias de red y mocasines de Gucci. “Tenemos gustos muy similares”, continuó.

"Piense en compartir un armario, compartir una vida juntos, simplemente tiene sentido". El presentador de radio también le preguntó a Cyrus si quería que él ayudara a "hacer que [una relación] suceda".

Con una amplia sonrisa, Cyrus respondió: "Todo el mundo siempre juega Cupido para mí en estos días". Cyrus estuvo vinculada más recientemente con Cody Simpson, con quien comenzó a salir en octubre de 2019.

Miley Cyrus hablando de Harry Stylez. Twitter

Según los informes, la pareja se separó en agosto. En cuanto a Styles, parece estar soltero.

Un informe reciente en Us Weekly señala que "la vida amorosa del ex miembro de One Direction ha sido bastante inexistente durante el encierro porque ha tenido mucho cuidado de respetar las reglas de cuarentena y el distanciamiento social".

Entonces, tal vez los sentimientos de Cyrus no sean solo un sueño de California. 'Puede que todavía haya esperanza para ellos.