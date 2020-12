Estados Unidos.- Miley Cyrus está disfrutando de un gran éxito tras el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio titulado "Plastic Hearts", con el cual ha logrado importantes críticas y se ha convertido en una de las cantantes del momento de nueva ocasión desde aquel año 2013 en que estrenó el disco "Bangerz", aclamado por la crítica y del que se desprenden temas como 'We can't stop' y 'Wrecking ball'.

Pero ahora ha decidido ir por otro rumbo con su nueva música, algo que no ha sorprendido del todo, ya que venía dejando en claro cuál era su estilo ideal desde hace bastantes años en otros de sus álbumes o canciones y así como llega una nueva era musical, también cambios de looks y otra estética para su imagen, esto con motivo de la promoción de su nuevo disco que logró el número uno en las listas de música más importantes.

De momento podemos deleitarnos con Miley Cyrus en un look increíble, utilizando prendas de cuero, con un maquillaje oscuro, pero en tendencia, un corto de cabello fascinante con el que ha marcado tendencia y traído de vuelta algunos estilos de la década de los años 80 y 90, incluso a principios de los 2000, siempre ofreciendo las mejores presentaciones en vivo y dando lo mejor de sí misma.

Recientemente la vimos luciendo un atuendo digno de una estrella del rock, pues posó frente al lente de la cámara con un pantalón de cuero, botas altas del mismo material, una camisa estilo croptop con diseño que parece hecho a mano, una chamarra con peluche en color rosado y con algunos accesorios que hicieron de su atuendo uno de los mejores que ha vestido en las últimas semanas.

Miley Cyrus en pantalones de cuero gobierna a Instagram como una rockstar. Foto: Instagram

La cantante, sin dejar de lado su estilo glam y punk, posó en una pared salpicada de pintura con un maquillaje sensacional, en delineado oscuro, sombras azules metálicas y unos labios rojos brillantes, sin dejar de lado que su peinado es lo que le da ese toque tan especial a su nueva etapa, volviéndose así en todo un ícono de la moda para las nuevas generaciones.

Esta nueva etapa de Miley Cyrus estaba anticipada, sus fanáticos sabían que algún día llegaría un álbum con influencias de rock de la cantante y durante 2019 adelantó lo que sería su plan maestro; el lanzamiento de tres EPS titulados "She is coming", "She is here" y "She is everything", que formarían el disco "She is Miley Cyrus", pero esto no salió como se esperaba.

Ella lanzó a primera parte en mayo con temas como 'Mother's Daughter' y 'Unholy', compartiendo un poco sobre su nueva música y mostrando las influencias de rock/pop que manejaría, pero esto decidió cambiarlo con el paso del tiempo, pues consideró y declaró que "esa música ya no tenía sentido en este momento", por lo que dio un giro drástico y trabajó en "Plastic Hearts".

Miley Cyrus se ha convertido en todo un ícono de la moda. Foto: Instagram

Para este nuevo álbum de Miley Cyrus, la cantante decidió enfocarse en lo que más le gustaba hacer dentro de la música, que eran los estilos rock, pop y música de los años 80, 90 y 2000, haciendo una maravilla de producción musical, pues se juntó con las más importantes estrellas de dichos géneros como Joan Jett, Billy Idol y Dua Lipa e hizo fascinantes temas.

Fue el pasado 27 de noviembre cuando llegó el lanzamiento de su nuevo material discográfico, dejando a todos impactados por la versatilidad de estilos que ha manejado y los increíbles temas que incluyó, siendo doce en total para una edición estándar y quince para la de lujo, siendo en esta última donde incluye la remezcla de su primer sencillo 'Midnight Sky' con 'The edge of seventeen' al lado de la gran Stevie Nicks. Además, se incluyen sus covers en vivo de 'Heart of glass' y 'Zombie' de Blondie y The Cranberries respectivamente.

Esto sin hablar de las increíbles canciones que eligió, de las cuales se destacan temas como 'Midnight sky', 'Night crawling', 'Gimme what I want', 'Angels like you' y 'Plastic hearts'. En el cuadro de la promoción, participó en el especial navideño de Amazon, un especial para Apple Music y recientemente posó luciendo como ninguna otra para la revista Rolling Stone, convirtiéndose así en toda una leyenda.