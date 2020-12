Estados Unidos.- La cantante Miley Cyrus sigue promocionando su nuevo material discográfico "Plastic Hears", robándose la atención de todos por tan tremendas estrategias que se carga, pues recientemente se le vio convertirse en una alocada y atrevida Cheerleader (porrista) para la NFL, elevando la temperatura entre sus fanáticos.

Con la intención de seguir promocionando su nuevo disco, del que se desprenden éxitos como 'Plastic hearts', 'Midnight sky' y 'Prisoner' con Dua Lipa, la cantante se asoció con la NFL ("National Football League, en español conocida como Liga Nacional de Fútbol Americano") para ser una de las "artistas emergentes" de la organización de "Cheerleaders" de la competencia.

La cantante sorprendió al compartir diferentes fotografías y videos en donde la vemos luciendo espectacular, pero mostrando esa sensualidad que la caracteriza desde hace algunos años. En la primera de las publicaciones comparte: "No odies al jugador, odia el juego", luciendo un espectacular atuendo de cuero con el número 96 en la parte de enfrente y dejando al descubierto sus tonificadas piernas.

Logrando cerca de los dos millones de reproducciones, la intérprete de temas como 'Wrecking ball', 'We can't stop' y 'Can't be tamed' siguió con una imagen en la que pide "No me llames ángel" presumiendo su envidiable figura en el mismo body de látex con el que impresionó anteriormente, pero ahora como toda una porrista con pompones en las manos.

Miley Cyrus enciende las redes como una alocada porrista. Foto: Instagram

Miley no se cansó de seguir deleitando la mirada de muchos de sus seguidores y compartió los videos más alocados que grabó para la promoción de su campaña con la NFL, volviéndose el centro de atención de nueva cuenta y logrando miles de elogios, aunque también una que otra propuesta muy atrevida por sus fans.

Posando de espaldas con el atuendo ya mencionado, botas altas en color negro y con ese magnífico corte de cabello que luce actualmente, Miley Cyrus logró elevar la temperatura en las redes sociales, pues demostró que también las mujeres que no son de curvas pronunciadas saben cómo ser el centro de atención y lucir de lo mejor ante la cámara.

La cantante compartió algunos otros videos en su perfil oficial de Instagram, en uno se vuelve parte del partido de futbol americano y en otro es la hermosa porrista del grupo. Pero eso no fue todo, tirada de espaldas en el set de las fotografías, Miley dejó a todos flechados con su belleza natural y un físico de diez, el cual ha logrado gracias a arduos ejercicios y disciplinadas dietas.

Miley Cyrus deja boquiabiertos a sus fans con nuevas fotos. Foto: Instagram

Todos han quedado boquiabiertos por tan buenas fotos y videos que compartió Cyrus en Instagram, en donde cuenta con más de 118 millones de seguidores y lugar en el que ha logrado mantenerse en contacto con sus fanáticos.

Miley Cyrus estrena el lyric video de "Plastic hearts"

Durante esta era musical, Miley Cyrus lo ha dado todo para la promoción, pues no sólo hemos tenido fotografías y videos promocionales de impacto, sino también presentaciones en vivo en donde ha dado lo mejor de sí pese a que sigue de lo más cuidadosa por la pandemia de Covid-19.

Recientemente dio a conocer que si una de sus publicaciones llegaba a los cien mil me gustas liberaría el lyric video del tema 'Plastic hearts', que da nombre a su séptimo material discográfico, logrando recibir más de 500 mil en pocas horas y estrenando al día siguiente este espectacular video que dejó a todos con ganas de más de esta era.

Resulta que la cantante se refirió en el video a los retos que estaban circulando por Internet, principalmente en TikTok, los cuales consistían en grabarse exponiendo un reto para sí mismo y si la cantante comentaba lo hacían sin importar lo que implicaba.

Algunos se raparon, otros se tatuaron, personas terminaron comprometidas y hasta empresas hicieron lo que la cantante dijo gracias a este reto y ella no quiso perder la oportunidad de mostrar su gratitud de que hayan viralizado esto, pues en el lyric video de su canción colocó diferentes videos cortos de la aplicación de videos del momento y llegó al medio millón de reproducciones a sólo dos días de su lanzamiento.