Miley Cyrus enseña de más con blusa transparente

Aunque por algún tiempo Miley Cyrus se mantuvo alejada de los escándalos con el objetivo de fortalecer su relación con su expareja, Liam Hemsworth, la talentosa cantante ha vuelto al ojo del huracán tras volver a sus rebeldes andadadas de hace ya varios años.

Todo parece indicar que tras el rompimiento con su exesposo, Miley se ha vuelto a sentir libre, tal y como lo fue en el inicio de la era musical Bangerz en 2013 y en 2015 cuando lanzó su álbum gratuito y experimental "Miley Cyrus and her dead petz".

Ahora la exchica Disney ha comenzado a publicar controversiales videos y polémicas fotografías, tal es el caso del videoclip "Mother's Daughter" el cual fue el primer sencillo de su más reciente trabajo musical, "She is coming", y fotografías donde presumió su fugaz romance con Kaitlynn Carter y más recientemente con Cody Simpson.

El día de ayer, Miley Cyrus publicó una selfie frente al espejo en donde sóló se le veía luciendo ropa interior y un crop top en donde se leía "Public Enemy" o en español, enemigo público. Hoy sorprendió a sus seguidores con una sensual fotogrfaía donde se le aprecia con un short de mezclilla y una blusa blanca transparente que deja ver un poco de más en la parte del busto.

Y es que la cantante ahora ha declarado que se ha vuelto un poco más básica en el día y reveló que este tipo de fotografías son una de las cosas que ama de "su nuevo yo".

En pocas horas la fotografía ha causado furor en Internet, pues hasta el momento cuenta con más de dos millones y medio de me gustas y 21 mil comentarios con frases positivas y halagos hacia la intérprete de "Malibu".

Miley Cyrus continúa causando sensación y gran polémica en redes, desde su divorcio se ha visto envuelta en grandes escándalos, tales como su relación con Kaitlynn Carter y Cody Simpson, siendo la última la que más ha causado indignación entre los seguidores de la cantante y el mundo del espectáculo.

Fanáticos se encuentran a la espera de la nueva música de Miley Cyrus

Muchos de los fanáticos de la cantante se encuentran a la espera de la nueva música de Miley, quien hace algunos meses, antes de lanzar su EP "She Is Coming", reveló que había trabajado en tres EP's que lanzaría a lo largo de este año y llevarían el nombre de "She is Here" y "She is Everything", los cuales finalizarían conformando un álbum que se titularía "She is Miley Cyrus".

Hasta ahora, Miley no se ha pronunciado con nueva música, ni ha comentado nada al respecto de los nuevos EP's, lo último de la cantante fue "Slide Away", una potente balada pop que estaría dedicada para Liam Hemsworth y el primer álbum de la nueva era y de corta duración "She is coming", lanzado a finales de mayo del 2019.