Miley Cyrus es hospitalizada y no dice por qué motivo

La famosa cantante Miley Cyrus es hospitalizada, lo informa a sus millones de seguidores en su cuenta de Instagram, pero no dice por qué motivo. “Intentando sanar lo más rápido posible”, es lo único que escribe en el post que coloca en su red social.

A través de su cuenta de Instagram, Miley Cyrus da a conocer que se encuentra hospitalizada y desea recuperarse pronto, porque su próxima presentación es este fin de semana tiene compromisos de trabajo.

Envíen buenas vibras. Espero que el Dios de las estrellas del rock me de un empujón y me ayude a darle una patada a esta mierda”, escribe Miley.

Foto de Instagram Stories

En la fotografía que Miley coloca en Instagram aparece recostada en una camilla y conectada a una sonda.

Una probable amigdalitis (información de las amígdalas) es la posible enfermedad que Miley estaría padeciendo, dan a conocer distintos portales de noticias y medios internacionales.

La cantante ha estado acompañada en el hospital por su señora madre y también le expresa en Instagram su agradecimiento por no dejarla sola.

Gracias, mamá, por ayudar a que esta pequeña enfermiza luzca un poco mejor, lavando mi cabellos por mí. ¡Mi madre es la mejor!.”

Miley Ray Cyrus es originaria de Franklin, Tennessee, y según información en su biografía, nace el 23 de noviembre de 1992. Aparte de cantar y actuar, también se dedica a causas humanitarias y al activismo en favor de los derechos del colectivo LGBT.

Miley se dio a conocer en el año 2006 al interpretar el papel de Miley Stewart en la serie original de Disney Channel, "Hannah Montana".

Acerca de "Hannah Montana", trabajó en este proyecto en cuatro temporadas, grabó la banda sonora de la misma y logró también protagoizar su primera película.

Luego del éxito que alcanza con "Hannah Montana", Miley se convierte en un icono a nivel mundial.

Milkey Cyrus comenzó a mostrar su imagen más adulta a partir del año 2009, luego de lanzar su primer EP, "The Time of Our Lives", con un sonido pop más comercial; a la par comenzaba a filmar la película "La última canción", estrenada en abril de 2010.