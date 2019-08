Miley Cyrus estrena canción y podría ser para Liam Hemsworth

El pasado viernes, la cantante y actriz estadounidense Miley Cyrus, lanzó sorpresivamente un nuevo sencillo titulado 'Slide Away', que en español se traduce a 'deslizate', la letra de esta nueva canción parece reflejar la relación fallida de Cyrus con su exesposo Liam Hemsworth.

Dos fuentes cercanas a la cantante afirmaron que la canción habla exactamente sobre su experiencia con el matrimonio y que eso es lo que ella exactamente escribió, afirman.

En la portada de 'Slide Away' se aprecian varias píldoras y botellas de alcohol flotando en una piscina, los fanáticos al darse cuenta del lanzamiento aseguraron que se trataba de un 'we can't stop' 2.0, tema de la cantante que tuvo mucho éxito en el 2013, pero al escuchar la canción se dieron cuenta de que no era sí.

En la letra Miley habla sobre un paraíso que existió alguna vez con el que ella estuvo paralizada, pero que ahora aunque extrañe las luces del puerto es tiempo de dejar ir todo eso.

Érase una vez, algo que fue hecho para nosotros, un día desperté y se había convertido en polvo, bebé nos encontramos pero ahora estamos perdidos, así que es tiempo de dejarlo ir" canta Cyrus en 'Slide Away'.

A pesar de la portada del nuevo sencillo de la interprete de 'Mother's Daughter', la canción no trata sobre drogas y alcohol, al contrario, ella afirma que no quiere nada de eso en su vida, lo que desea es su casa en las colinas por lo que no se da por vencida y asegura no estar mal con esas decisiones.

Seguimos adelante, ya no tenemos 17, no soy quién solía ser, tú dices que todo ha cambiado, tienes razón, hemos crecido ahora", finaliza Miley en su nueva canción.

Algunas fuertes cercanas a Liam alegaron una infidelidad por parte de Miley, y los allegados a ella aseguraron una separación desde hace meses.

Una foto de Liam sin su anillo de bodas podría afirmar eso, al igual la fotografía de Miley sin su anillo un día antes de que se diera a conocer la noticia.

Miley Cyrus regresó a Los Ángeles con Kaitlynn Carter, con quién fue fotografiada compartiendo besos y caricias en Italia y a estas dos se les atribuye tener una relación, pues las dos acaban de terminar un matrimonio, por otro lado, Liam permanece con su familia en Australia.