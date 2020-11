Estados Unidos.- Miley Cyrus continúa demostrando que se viene con todo para su nuevo material discográfico y en esta ocasión sorprende con el lanzamiento de una versión en remix de su éxito 'Midnight Sky', el primer adelanto de su nuevo álbum, pero lo hace al lado de Stevie Nicks, haciendo así un tema icónico dentro de la música pop de Estados Unidos.

El tema lleva por nombre 'Edge of midnight (midnight sky remix)', donde remezcla su exitoso tema al lado de Stevie, quien es uno de sus ídolos, dándole la vuelta a lo que ya tenía y convirtiendo la canción en todo un clásico. Recordemos que ha sido un año difícil para la cantante, con retrasos en el lanzamiento y significativos cambios en su nuevo disco, pero será el próximo 27 de noviembre cuando por fin sea lanzado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sobre 'Midnight Sky', Miley Cyrus dijo en una entrevista que fue producido por Andrew Watt y Louis Bell en forma de homenaje a la actitud de todas aquellas mujeres que la inspiraron a lo largo de su vida y su carrera, así como los íconos femeninos de la música como Joan Jett o incluso, la propia Stevie Nicks.

Miley Cyrus estrena icónica colaboración junto a Stevie Nicks. Foto: Instagram

Hast ahora este tema ha sido el único adelanto de su nuevo disco titulado Plastic Hearts, disponible a nivel mundial antes de finalizar este mes y lo que hasta ahora se sabe es que en el tracklist se incluyen el sencillo líder, el remix de este junto a Nicks y dos temas covers en vivo, 'Zombie', de Cranberries, y el icónico 'Heart of glass de Blondie'.

Previo al lanzamiento de su nuevo sencillo, la estrella lanzó un EP titulado 'She is coming', el cual incluía temas como 'Unholy', 'Cattitude', 'Party up the street' y 'Mothers Daughter', siendo el último el sencillo líder de este álbum de corta duración que contó con colaboraciones con RuPaul y otros más.

El gran plan maestro de Miley era lanzar en un lapso de tiempo tres álbumes de corta duración con diferentes temáticas y colaboraciones. El segundo sería She is here, el tercero She is everything y los tres conformarían el álbum de larga duración de la cantante titulado She is Miley Cyrus.

Plastic Hearts de Miley Cyrus llegará el 27 de noviembre. Foto: Instagram

Sin embargo, los planes de la intérprete se vieron duramente afectados por razones aún desconocidas, se rumora que tuvo que ver con su separación de Liam Hemsworth después de haber pisado el altar vestida de blanco con él, mientras que otros hablan sobre el momento, el cual no habría sido el adecuado para dicho lanzamiento.

Pasó un año completo y no se tuvieron noticias de la cantante ni de su nuevo álbum, pero el mes pasado todo cambió cuando estrenó un tema que ha sido del gusto de todos y en la reciente edición de los MTV Video Music Awards logró recibir miles de elogios y buenos comentarios por su impecable interpretación.