Miley Cyrus estrena video de su nuevo álbum 'Plastic Hearts'

Hace unas semanas la cantante estadounidense Miley Cyrus estrenó 'Plastic Hearts' a través de RCA Records, séptimo álbum de estudio, y este lunes 14 de noviembre estrenó el video de la canción que lleva el nombre del álbum "Plastic Hearts" Sesiones del patio trasero a sus fans en la plataforma de Youtube, ya que este video estaba solo disponible en Apple Music bajo una suscripción.

Desde el estreno de "Midnight Sky", los fans de la ex estrella de Disney esperaban con ansias el lanzamiento del séptimo álbum , ya que originalmente estaba planeado para ser lanzado como una trilogía de EPs, uno de estos lanzado enn 2019 (She Is Coming), pero el incendio de su casa con pérdida total, el divorcio con el actor Liam Hemsworth, una cirugía de cuerdas vocales y la pandemia de covid-19 retrasaron el lanzamiento varias veces.

Miley Cyrus toma de la mano a los grandes íconos Billy Idol, Joan Jett, Dua Lipa y Stevie Nicks para crear "Plastic Hearts", una producción que combina un poco de todas las facetas y gustos de la cantante que van desde el rock, glam rock, disco, new wave, pop rock.

Su primer sencillo 'Midnight Sky' se estrenó el 14 de agosto de 2020 junco con el video musical de la canción. El segundo sencillo 'Prisoner' fue lanzado el pasado 19 de noviembre, con la participación de la cantante Dua Lipa.

Este lunes, la actriz de Hannah Montana estrenó el video de 'Plastic Hearts' en la plataforma de Youtube dejando sin palabras a sus fanáticos que la han seguido a lo largo de su carrera por 14 años.

Con un vestido de lentejuelas con corazones, Miley Cyrus brilla con su increíble voz, los fanáticos no necesitaron un video con mucha producción para quedar encantados con la canción y el video, que cuenta con casi 100 mil vistas y casi 15 mil me gustas en la plataforma de Youtube.

"He estado soñando en California/ Los corazones plásticos están sangrando/ Manténme despierta toda la noche (manténme despierta)/ Manténme despierta toda la noche (toda la noche)/ Pérdida en conversaciones de agujeros negros/ Asfixia al amanecer/ Manténme despierta toda la noche (manténme despierta)/ Manténme despierta toda la noche", canta en el coro de la canción.

La canción 'WTF I Know' a enloquecido a los fans de la famosa, ya que hace referencia al divorcio después de una relación de más de 10 años con el actor Liam Hemsworth "Estoy completamente desnuda pero lo estoy haciendo fashion. Tal vez casarse fuera solo para causar una distracción. Y estoy aquí para decirte algo que no sabes. ¿Estoy equivocada porque seguí adelante y ni siquiera te extraño? Pensé que serías tú hasta que me muera. Pero te dejo ir", canta Miley.