Miley Cyrus hará música durante esta cuarentena

La actriz y cantante Miley Cyrus reveló que trabajará en su nueva música durante esta cuarentena, esto para matar el tiempo y principalmente crear contenido de calidad en letras y sonidos para sus fanáticos.

Pese a que la intérprete se vio obligada a postergar el lanzamiento del nuevo álbum titulado "She is Miley Cyrus", aprovechará el tiempo libre y trabajará en su siguiente material discográfico, mismo que llegaría al poco tiempo de su siguiente estreno.

Además, distintos sitios especializados en el tema, aseguran que la cantante estadounidense lanzará un sencillo provisional de nombre "The Queen of my Generation", el cual será una colaboración al lado de Theophilus London.

El nuevo álbum, "She is Miley Cyrus", no logró seguir los planes que se tenían, ya que se lanzarían 3 EP's (She is coming, She is here, She is everything), los cuales finalmente formarían un álbum, pero su disquera decidió cambiar los planes y lanzarlo de una sola entrega.

Miley Cyrus actualmente se encuentra muy activa en las redes sociales con el proyecto "Bright Minded", programa en el que conversa con distintos artistas de temas importantes, del momentos e íntimos.

En dicho programa ha tenido invitados de lujo durante cada una de las trasmisiones en vivo como; Selena Gómez, Anitta, Alicia Keys, Demi Lovato, Ellen Degeneres, Dua Lipa, Bebe Rexha, Hillary Duff y Elton John, sólo por mencionar a algunos.