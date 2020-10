Miley Cyrus narra el supuesto contacto visual que tuvo con un alien, por las carreteras de San Bernardino, California

La cantante Miley Cyrus abre una vez más el debate "¿estamos solos en el universo?". En una reciente entrevista la publicación estadounidense Interview Magazine, la cantante del pop aseguró haber visto un OVNI (objeto volador no identificado), pero eso no fue todo, según contó tuvo contacto visual con el supuesto alien que conducía la nave espacial, algo que la dejó muy nerviosa por varios días.

Miley Cyrus narró que conducía en compañía de un amigo por una de las carreteras de San Bernardino, en el estado de California, Estados Unidos, "y una especie de OVNI me persiguió, estoy bastante segura de lo que vi, pero también le compré cera de marihuana a una persona en una camioneta frente a una taquería, así que podría haber sido la cera de marihuana".

La mejor forma de describirlo es como una máquina quitanieves voladora que brillaba en amarillo, lo vi volar y mi amigo también lo vio. Había un par de coches en la carretera y también se detuvieron para mirar, así que creo que lo que vi fue real.

La cantante mencionó que todo esto la dejó un tanto nerviosa: "estuve temblando unos cinco días, me dejó loca, no podía mirar al cielo como siempre, porque pensaba que volvería". Miley Cyrus está muy convencida de lo que miró ese día en el cielo:

No me sentí amenazada, pero vi un ente sentado al frente, me miró e hicimos contacto visual, y creo que es eso lo que realmente me dejó en shock, no podía quitármelo de la cabeza. Pero en fin, es muy narcisista pensar que somos los únicos en este vasto universo.

¿Qué es la cera de marihuana, la cual consumió Miley Cyrus antes de ver al "OVNI"?

Mejor conocida como "Wax", es un extracto puro de la hoja de marihuana que se consigue extrayendo la esencia de grandes cantidades de dicha planta, para convertirla en un producto en forma de cera. Esta sustancia se consume principalmente derritiéndola sobre los puros de hierba.

Tiene un color amarillento fruto del calentamiento de la plata y su mezcla con gas butano, lo que hace que sea volátil y altamente tóxico; se puede consumir a través de inhalación (quemando la cera), a cucharadas como si fuera miel o jarabe, o untándola en los labios del consumidor. El "Wax" se ha convertido en una droga que amenaza silenciosamente.

Miley Cyrus causa sensación con cover de The Cranberries

Por otra parte, la cantante de 27 años de edad participó en el Save Our Stage Festial (#SOSFEST), donde sorprendió con su propia versión junto con su banda The Social Distancers, del icónico tema "Zombie" de The Cranberries, una de las canciones más representativas no solo de la industria musical, sino taambién de la década de los 80's, canción inmortalizada por la fallecida Dolores O'Riordan.

La banda irlandesa de rock alternativo The Cranberries, alabó el cover que hizo Miley Cyrus: "estuvimos encantados de escuchar la versión de Miley Cyrus de Zombie en el #SOSFest en Los Ángeles el fin de semana. Es una de las mejores versiones de la canción que hemos escuchado. ¡Creemos que Dolores estaría muy impresionada!".

¿Qué es el Save Our Stage Festial? Es un festival virtual benéfico de tres días con artistas y organizaciones que se unen en ayuda de lugares de música independientes, que corren el riesgo de cerrar sus puertas de forma permanente. Con presentaciones originales y comentarios de diversos talentos de todos los géneros y filmados en vivo en escenarios indie icónicos, #SOSFest tiene como objetivo preservar los lugares de música en vivo independientes de nuestra nación.

El festival está recaudando fondos para el Fondo de Ayuda de Emergencia de la NIVA, donde cualquier organización miembro puede solicitar apoyo.