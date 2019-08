Miley Cyrus podría desahogarse creando nueva música

Es muy bien sabido que la cantante Miley Cyrus utiliza la mayoría de las veces su vida, sus historias, sus experiencias y lo que la rodea para crear música nueva, la cantante le saca jugo a sus sentimientos, convirtiéndolos en piezas musicales para sus fanáticos.

Luego del escándalo en el que se vio envuelta Miley Cyrus el pasado fin de semana, la cantante publicó una fotografía en sus redes sociales tras un micrófono, usando auriculares en un posible estudio musical.

Un representante de la cantante de 26 años, confirmó para PEOPLE que ella y su exesposo Liam Hemsworth se había separado por decisiones personales involucradas con el ámbito laboral.

Ese mismo día, la cantante fue fotografiada en Italia disfrutando del mar junto a Kaitlynn Carter, en las fotografías se muestran muy cariñosas entre ellas y besándose, haciendo que los medios aseguren que esto se trata de una nueva relación.

La interprete de 'Wrecking Ball' no ha hablado específicamente sobre el tema, publicó en sus redes sociales algunos mensajes misteriosos que parecen estar relacionados con su ruptura con el actor de 'The Last Song'.

Mi padre siempre me dijo: "La naturaleza nunca se apresura, pero siempre llega a tiempo" ... llena mi corazón de paz y esperanza SABER que eso es cierto. Me enseñaron a respetar el planeta y su proceso y estoy comprometido a hacer lo mismo con el mío", escribió Cyrus al pie de foto.

Miley Cyrus estrenó nueva música a finales del mes de mayo, un EP titulado She is Coming, que tendrá la continuación de dos EP's más, She Is Here y She Is Everything, estos tres conformarán el nuevo disco de la cantante titulado She Is Miley Cyrus, además en el mes de junio estrenó On a roll y Right where I belong bajo el personaje de Ashley O, creado para la serie 'Black Mirror'.

Tras ocho meses de haberse casado, Cyrus y Hemsworth anunciaron su separación mediante un comunicado exclusivo para PEOPLE.