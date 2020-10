Miley Cyrus prepara un disco homenaje a Metallica

México. Miley Cyrus, cantante originaria de Franklin, Tennessee, y quien saltó a la fama en el año 2006 por interpretar el papel de una cantante con una doble vida en la serie Hannah Montana, prepara un disco homenaje a Metallica, lo ha dado a conocer en entrevista con la revista Interview.

Miley Cyrus graba ya un álbum completo dedicado a la discografía de Metallica, pero no ha compartido ni si quiera el nombre de una canción que ha grabado, eso será un poco más adelante, lo que sí, es que asegura que sorprenderá con su trabajo al púbico, sobre todo a sus fans.

Hemos estado trabajando en un álbum de portadas de Metallica y estoy aquí trabajando en eso. Somos muy afortunados de poder seguir trabajando en nuestro arte durante todo esto. Al principio, me pareció poco inspirador y ahora estoy totalmente encendido", expresa la famosa .

Miley se declara fan de Metallica y a través de los años ha seguido de cerca los pasos de la banda en la música. Cyrus ha recibido mucho amor en los últimos tiempos por su interpretación de Heart of Glass de Blondie en el iHeartRadio Music Festival 2020, y el éxito de Cranberries "Zombie" en el famoso Whiskey a Go-Go de Los Ángeles el sábado.

Además, en días pasados la misma cantante declaró que trabaja en la realización de otro álbum, el cual contará con colaboraciones junto a Mark Ronson, Dua Lipa y Billy Idol. En entrevista con el medio The Edge, Miley opinó que este nuevo material debería ser “tocado en un festival”.

He trabajado en esto por mucho tiempo, solo quiero que sea tocado en vivo con todo su potencial”, comentaría la cantante. Tras el estreno de “Midnight Sky”, Cyrus ha ofrecido ligeras pistas sobre su nuevo proyecto, asegurando que este será “un reflejo que quien soy en verdad”.

Miley Ray Cyrus es el nombre completo de Miley y se hizo famosa en el año 2006 tras interpretar el papel de una cantante con una doble vida en la serie original de Disney Channel, Hannah Montana; en ella figuró en cuatro temporadas.

Y según Wikipedia, en 2006 Miley lanza su primer álbum en todo el mundo, siendo la banda sonora de la primera temporada de Hannah Montana. Debutó en primera posición en Estados Unidos, convirtiéndose en la persona más joven de la historia en conseguir esto con apenas 13 años de edad.

Cyrus comienza a llamar más la atención con su imagen de adulto en 2009 y luego del lanzamiento de su primer EP, The Time of Our Lives, con un sonido pop más comercial, y por el rodaje de la película de drama La última canción, estrenada en abril de 2010.

Miley da su ayuda al mundo

Además, Miley se caracteriza por ayudar a la gente, y en 2015 creó la Happy Hippie Fundation, una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo luchar contra la injusticia y ayudar a los jóvenes sin hogar y a la comunidad LGBT en los Estados Unidos.

Cyrus siempre está vigente con su música. En el año 2017 lanzó su álbum Younger Now y en 2019 publicó She Is Coming, los cuales tuvieron muy buena aceptación entre sus seguidores de todo el mundo.