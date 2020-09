Miley Cyrus presenta 'Midnight Sky' en los MTV VMAs y hace un guiño a su pasado

Estados Unidos.- El pasado domingo se realizaron los MTV Video Music Awards, donde se premió a los mejores videos de la industria musical y se tuvo de invitados a artistas del momento para interpretar sus actuales éxitos y, en caso de ser galardonado, recibir su premio frente a millones de televidentes alrededor del mundo.

Quien no podría faltar este año es Miley Cyrus, la cantante deleitó con una fresca y fascinante interpretación de 'Midnight Sky', su más reciente sencillo y sorprendió con un final que sin duda ya forma parte de la historia de dicha premiación, uno de los mejores momentos de la noche.

La cantautora estadounidense ofreció una impecable presentación de su nuevo sencillo, con un escenario que hizo resaltar su innegable talento, mientras vestía una blusa, falta y zapatillas de color negro, que posteriormente se quitó para hacer uno de los momentos más icónicos de la edición 2020 de los VMAs.

Así se balanceó Miley Cyrus en los VMAs. Foto: Instagram

Al final de su presentación, Miley Cyrus se abrió paso entre la oscuridad para llegar al cielo y montarse en una bola de disco gigante, recordando su pasado, cuando en 2013 lanzó el polémico video de 'Wrecking ball', donde se monta en una bola demoledora desnuda y por lo que recibió muchas críticas y malos comentarios.

Miley Cyrus en Wrecking Ball en 2013. Foto: YouTube

Por primera vez, Miley Cyrus canta sobre el amor propio en un evento tan importante, motivo por el cual decidió dejar en claro de una vez por todas que ella está mejor sola con su amor y no necesita de nadie para ser feliz.

'Midnight Sky' el nuevo sencillo de Miley Cyrus

Después de un año ausente de la industria musical, Miley Cyrus regresó más fuerte que nunca, pues la joven ha anunció hace algunos días a través de sus redes sociales el estreno de su nuevo sencillo, este lleva por nombre "Midnight Sky" y sería el primer sencillo del segundo EP de la cantante, "She is here".

Fue el sábado 13 de agosto a la medianoche cuando el sencillo y su video oficial se estrenaron en todas las plataformas digitales de streaming,con un ritmo fresco y con influencias de los años 90, un proyecto prometedor para la cantante, quien continúa con los planes del lanzamiento de su nuevo material discográfico.

Miley Cyrus estrenó 'Midnight Sky' el 13 de agosto. Foto: Instagram

De acuerdo con la misma Miley, su nuevo álbum de estudio estará compuesto por tres EP o álbumes de corta duración, estos serán "She is coming", "She is here" y "She is everything", los cuales se unirán y formarán el álbum de larga duración "She is Miley Cyrus", un proyecto épico que ha tenido varios años de preparación.