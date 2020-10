México. Miley Cyrus presentará su propio “MTV Unplugged” desde su casa. A través de sus redes sociales, la cantante ha dado a conocer que dicho evento será el 16 de octubre y en él presentará versiones especiales de varios de sus éxito smusicales, entre ellos The climb, Malibú y Slide away.

Miley Cyrus preparó, además, interpretaciones especiales de sus éxitos junto a temas de Britney Spears y Pearl Jam. Dicha presentación formará parte de la nueva serie At Home, en la cual la cadena de televisión busca revivir presentaciones especiales de artistas grabándolas desde sus hogares.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

MTV Unplugged Presents Miley Cyrus Backyard Sessions se titula este show especial que será transmitido por primera vez en los Estados Unidos el próximo 16 de octubre, con su lanzamiento para América Latina y el resto del mundo en los próximos días a su estreno.

Cyrus actualmente trabaja en la realización de su próximo álbum, el cual contará con colaboraciones junto a Mark Ronson, Dua Lipa y Billy Idol. En entrevista con el medio The Edge, la famosa opinó que este nuevo material debería ser “tocado en un festival”.

He trabajado en esto por mucho tiempo, solo quiero que sea tocado en vivo con todo su potencial”, comentaría la cantante. Tras el estreno de “Midnight Sky”, Cyrus ha ofrecido ligeras pistas sobre su nuevo proyecto, asegurando que este será “un reflejo que quien soy en verdad”.

Miley Ray Cyrus nació en Destiny Hope Cyrus; Franklin, Tennessee (23 de noviembre de 1992) y se hizo famosa en el año 2006 tras interpretar el papel de una cantante con una doble vida en la serie original de Disney Channel, Hannah Montana; en ella figuró en cuatro temporadas.

Y según Wikipedia, en 2006 Miley lanza su primer álbum en todo el mundo, siendo la banda sonora de la primera temporada de Hannah Montana. Debutó en primera posición en Estados Unidos, convirtiéndose en la persona más joven de la historia en conseguir esto con apenas 13 años de edad.

Cyrus comienza a llamar más la atención con su imagen de adulto en 2009 yluego del lanzamiento de su primer EP, The Time of Our Lives, con un sonido pop más comercial, y por el rodaje de la película de drama La última canción, estrenada en abril de 2010.

Además, Miley se caracteriza por ayudar a la gente, y en 2015 creó la Happy Hippie Fundation, una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo luchar contra la injusticia y ayudar a los jóvenes sin hogar y a la comunidad LGBT en los Estados Unidos.

Foto de EFE

Miley terminó con Cody Simpson

Tras casi un año de relación amorosa, los cantantes Miley Cyrus y Cody Simpson terminaron su relación sentimental, según dieron a conocer varios medios de comunicación en agosto pasado. La pareja se conoció en octubre de 2019 y según el cantante, Cyrus siempre había sido su crush y tiempo después fueron captados besándose en un restaurante.

Los rumores de romance comenzaron a circular en Internet, a muy poco tiempo de su separación definitiva de Liam Hemsworth con quien ya había contraído matrimonio, una unión que les duró muy poco y ha generado polémica tras polémica, culpando y atacando duramente a Miley.

El portal TMZ reportó que Cyrus y Simpson se separaron, aunque el motivo no lo han dado a conocer hasta ahora ninguno de los dos. La pareja se convirtió en una de las favoritas de muchos internautas, seguidores sobre todo de ambos.