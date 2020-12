Miley Cyrus promociona su nuevo álbum "Plastic Heart" y sus fans enloquecen

Hace apenas unas semanas, la famosa cantante, Miley Cyrus, lanzó al mercado su más reciente producción discográfica titulada "Plastic Heart", razón por lo que se asoció a la NFL Network (canal televisivo por suscripción propiedad de la Liga Nacional de Fútbol Americano), como parte de una estrategia publicitaria y así convertirse en la artista emergente de la organización de "cheerleaders" de la competición.

En dichas imágenes, la joven cantante de 28 años, lució como la animadora más atrevida en la historia de la NFL al protagonizar increíbles fotografías en donde se le ve mostrando los glúteos y piernas con coquetos atuendos de porrista. (La polémica cantante Miley Cyrus luce de lo más seductora como porrista de la NFL).

Durante algunos días, la cantante Miley Cyrus no será admirada por su trabajo en el escenario, sino por sus movimientos como animadora, donde se le observa portar un pequeño traje de látex negro ajustado con el número 96 en la espalda y dos pompones color rojos. "No me llames ángel", publicó la artista en Instagram junto a la imagen.

Y por supuesto que las redes se encendieron de inmediato al ver a la chica Disney posar de esa manera, por lo que sus seguidores no dejaron pasar la oportunidad para llenarla de likes y comentarios halagadores sobre su físico.

Imagen compartida por Miley Cyrus en Instagram Foto: Captura de pantalla

Recientemente, la cantante asistió al "Good Morning Football" como parte de su NFL Artist Takeover, donde se reveló que regresaría a su natal Tennessee para pasar esta época decembrina. (Miley Cyrus revela cuáles serán sus planes para Navidad).

"Lo que más me gusta hacer cuando voy a casa es ir y lanzar la pelota afuera en la granja de mi papá, y algunos de mis mejores recuerdos son jugar al fútbol con mi papá", comentó la joven cantante.

Cabe señalar que los recuerdos de la cantante con su padre no son del todo buenos, pues recordemos que en septiembre, el creador de éxitos de "Wrecking Ball" habló sobre cómo Billy Ray, de 59 años, la llevó a dar un paseo que salió mal cuando solo tenía 2 años.