Miley Cyrus publica las fotos más alocadas de su boda

La famosa cantante Miley Cyrus y el actor Liam Hemsworth se casaron casi en secreto, y a su boda acudieron los familiares más cercanos a ellos. Una gran fiesta se hizo en honor a la parera, que vive un sueño de amor tras haberse casado. Y es Miley quien cuelga en su cuenta de Instagram algunas de las imágenes más especiales de su noche de bodas.

Miley no se iba a comportó como una novia tradicional, fiel a su estilo: hizo de la suya frente a los fotógrafos de la fiesta. Según información del portal de noticias cienradios.com, Miley no mostró nada de vergüenza en todos sus pasos en la noche de su fiesta matrimonial. Sonrió diferente. Posó con el ramo de novia, pero no de manera clásica.

Miley Cyrus y Liam un boda nada tradicional. Su casamiento sorprendió a miles de fanáticos. Se dio a conocer que la boda fue en diciembre, pero apenas en febrero la cantante publicó unas cuantas fotos de la fiesta en su cuenta de Instagram.

En las imágenes, Miley se pone sobre la cabeza su ramo y simula ser un unicornio; luego lo coloca a la altura de la pelvis y se lo colocó justo ahí, entre las piernas.

Se han dado a conocer algunas de las bromas que ella y Liam se gastan mutuamente.

Por tanto, el día de su boda fueron serios.

En otra instantánea, Miley Cyrus usa el ramo como si fuera una botella de la que estaba bebiendo. Y la foto que quizá más llama la atención es la que muestra donde juega con las flores, como si fueran parte de su cuerpo.

Otra fotografía que enseña a sus miles de fans que orina como si fuera hombre. Queda más que claro que Miley es única, y el día de su boda se prestó para demostrarlo una vez más.