Miley Cyrus reaparece en cuarentena y sorprende con baile junto a su novio

Estados Unidos.- La cantante Miley Cyrus es una de las estrellas que se ha desaparecido por periodos de tiempo en las redes sociales, pero ahora ha reaparecido, luciendo una increíble figura, de acuerdo con comentarios de sus fanáticos y bailando junto a su novio Cody Simpson en un video que ya se volvió viral.

La intérprete de éxitos como "Party in the USA", "The Climb" y Mother's Daughter", aprovechó el día soleado en su hogar de California para sacar sus mejores pasos y bailar al ritmo del éxito de los años 90s "Gonna make you sweat (everybody dance now)", de la banda C + C Music Factory.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

"Si no podemos volver al trabajo... volvamos a werk @codysimpson", escribió la cantante a través de su cuenta en TikTok, en donde se muestra con un bikini de dos piezas en color azul mientras que el artista australiano luce bermudas oscuras. En pocas horas lograron juntas más de 800 mil me gustas y miles de comentarios.

Cabe recordar que Miley Cyrus y Cody Simpson confirmaron su romance en el mes de octubre del año pasado y desde ese momento comparten en las redes sociales imágenes y videos de cómo pasan sus días juntos y logran enamorar a sus seguidores, quienes destacan que son la mejor pareja.

Durante una entrevista con The Sidney Morning Herald, el actor y cantante de 23 años opinó sobre su vida juntos: "Estar con Miley es algo maravilloso en mi vida, ella es creativa y muy inspiradora". En esa misma nota dejó en claro su postura sobre el casamiento: "Yo creo en el matrimonio, pero honestamente creo que soy muy joven para considerarlo".

Miley Cyrus, por su lado, la estrella pop de 27 años, salió de una relación con el también actor Liam Hemsworth, con quien compartió años como pareja llenos de altibajos y finalmente decidieron unir su vida en matrimonio, pero esto sólo duró ocho meses y ahora cada quien ha formado su vida.