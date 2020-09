Miley Cyrus recrea su video "Who owns my heart", usando una revelador body negro

Miley Cyrus ofreció recientemente un show en el iHeart Festival 2020, que este año se llevó a cabo de manera virtual ante la contingencia sanitaria por la pandemia de Coronavirus (COVID-19). Para este concierto la ex "Hannah Montana" ofreció un set list llenó de buenos recuerdos y nostalgia a la vez. Empezó cantando el cover "Heart of glass" de Blondie, continuó con "Nothing breaks like a heart" y finalizó con "Midnight Sky". Pero, en el medio de su show, sorprendió a sus fans con "Who owns my heart", para celebrar los 10 años de esta canción.

Miley Cyrus no solo cantó "Who owns my heart" en el iHeart Festival 2020, sino también realizó un nuevo video musical de este tema, mismo que fue visto por primera vez en este concierto y claro, un video totalmente distinto al que lanzó en el 2010.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Para la ocasión la cantante usó un sensual atuendo negro que dejó a sus millones de fans, más que fascinados. Miley Cyrus aparece en el nuevo video de "Who owns my heart" sobre una cama en forma de corazón. En su feed de Instagram compartió una serie de fotografías que se tomó en el set de filmación, luciendo un abrigo de animal print, un body negro y medias negras; asimismo completa su look con su cabello recogido con tubos.

Miley Cyrus sabe como causar sensación en redes sociales. Foto: Instagram @mileycyrus

Tras terminar su show en el iHeart Festival 2020, Miley Cyrus explicó el por qué eligió las canciones que interpretó en su concierto virtual. "He hecho el concierto de mis sueños, desafortunadamente no había nadie aquí, me encanta cantar en iHeart porque nunca se centran en una sola canción, hay mucha más música".

Cuando voy a otros shows se encasillan en un género específico y yo no siento que sea una artista de un género específico, puedo cantar 'Heart of glass', 'Nothing breaks' o 'Who owns my heart', uno de mis primeros temas, a mí me encanta celebrar todos los diferentes tipos de música.

"Who owns my heart" (en español "Quién posee mi corazón"), fue lanzada el 22 de octubre de 2010 como el segundo sencillo de su tercer álbum de estudio "Can't be tamed" en algunos países europeos, bajo la compañía discográfica Hollywood Records. Fue compuesta por Miley, Antonina Armato, Tim James y Devrim Karaoglu. La mayoría de los críticos dijeron que era una de las mejores canciones del álbum.

Su pico más alto internacionalmente fue logrando en Bélgica en la lista Ultratop 50 en el puesto #2, por sus grandes ventas y descargas en este país. Además logró la posición más alta en iTunes charts en Australia ocupando el puesto #14.La canción fue promovida a través de varias presentaciones en vivo en Europa; la canción fue también un número de cierre de la gira Gypsy Heart Tour de 2011.

Líricamente "Who owns my heart" está escrita en primera persona, acerca de la emoción de conocer a un potencial interés amoroso en la pista de baile. En los versos Miley Cyrus detalla la emoción que se siente en el escenario, comparándolos con tsunamis y rodeos. "¿Quién es el dueño de mi corazón? ¿Es amor o es arte? Porque la forma en que haces que tu cuerpo se mueva me confunde y no puedo decir si es el ritmo o las chispas. ¿Quién es el dueño de mi corazón? ¿Es amor o es arte? Sabes que quiero creer que somos una obra maestra, pero a veces es difícil de decir en la oscuridad. ¿Quién es el dueño de mi corazón?", canta Miley en el coro.

"Feliz aniversario número 10 'Who owns my heart'", expresó recientemente Miley Cyrus en sus redes sociales.