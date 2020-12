Miley Cyrus revela con qué cantante saldría tras la separación con Cody Simpson

Estados Unidos, La cantante Miley Cyrus reveló que está interesada en besar, y posiblemente salir, al ex miembro de One Direction Harry Styles solo cuatro meses después de su separación del ex novio Cody Simpson.

Todo comenzó cuando Miley Cyrus, de 28 años y la presentadora de un programa de radio estaban metidos hasta las rodillas en un juego de "¿Preferirías?"

Mientras ella aparecía en Heart FM en el Reino Unido el día de Navidad, y a la nativa de Tennessee se le preguntó si Preferiría besar a Harry, de 26 años, oa su compañero estrella del pop Justin Bieber.

"Harry", respondió Miley rápidamente. “Conozco a Justin Bieber desde hace demasiado tiempo, es como una familia. Harry Styles, se ve muy bien ".

La cantante ha tenido parejas atractivas a lo largo de su juventud, como Liam Hermsworth. AFP

La cantante de "Wrecking Ball" continuó explicando que ella estaba realmente "interesada" en las "redes de pesca" del nativo del Reino Unido, refiriéndose a su portada de la edición de verano de 2020 de la revista Beauty Papers.

Harry solo usaba medias de red y mocasines en una de las cinco portadas que debutaron en marzo. Teniendo en cuenta la apariencia de la portada del rock n 'roll, Miley dedujo que ella y el ex boy-bander harían una buena pareja.

"Y tenemos un gusto muy similar", agregó. "Compartir un armario, compartir una vida juntos, tiene sentido".

Cody Simpson, la ex pareja de Miley. AFP

El presentador de radio pasó a ofrecer sus habilidades de emparejamiento a la hija de Billy Ray Cyrus.

"Si quieres que te golpee, soy bastante bueno en eso, y conozco a Harry, así que puedo hacer que suceda", dijo, antes de que Miley respondiera bromeando: "¡Todos están jugando a ser Cupido para mí estos días! " Si Miley realmente quería tener un romance con Harry, ahora sería el momento.

El cantante de "Sign of the Times" ha estado soltero desde su separación en julio de 2018 de su ex novia Camille Rowe. Las antiguas llamas provocaron rumores de romance en junio del año anterior cuando fueron vistos juntos en un concierto de Fleetwood Mac en la ciudad de Nueva York.

En cuanto a Miley, se separó de Cody, de 23 años, en agosto después de salir durante casi un año.