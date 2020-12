Miley Cyrus revela cuáles serán sus planes para Navidad

Estados Unidos.- La cantante Miley Cyrus de 28 años acudió a Good Morning Football para el episodio del viernes como parte de su NFL Artist Takeover, donde reveló que regresaría a su estado natal para las próximas vacaciones de Navidad.

"Él ahora es un artista y yo soy un artista; nos consideramos atletas [con] constante dedicación y entrenamiento", continuó Miley Cyrus.

"Y creo que el atletismo me inculcó un sentido de dedicación por el que estoy agradecido".

Después de decir que fue un "honor total" estar en el programa, Miley bromeó: "No hago muchas cosas que mi papá o mis hermanos creen que son geniales, así que esto es increíble".

Mientras que fotos y videos de la cantante de "Prisoner" con un traje de porrista aparecían en la pantalla durante la transmisión, Miley dijo: "Refleja un poco quién soy porque en ese elemento ves un lado de mí donde, muchas veces, Estaba al margen ".

Los recuerdos de la cantante de su pasado activo con su padre no han sido todos positivos. En septiembre, el creador de éxitos de "Wrecking Ball" habló sobre cómo Billy Ray, de 59 años, la llevó a dar un paseo que salió mal cuando solo tenía 2 años.

Mi papá me tenía, esto es realmente malo, pero no puede ir a la cárcel, no creo que porque sea un tiempo bastante largo, me tenía en una mochila de bebé y yo estaba en una moto de cross con Mi papá.