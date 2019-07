Miley Cyrus revela por qué dejó de ser Hannah Montana

Muchos de los fans de la cantante Miley Cyrus, no pueden imaginar su trayectoria artística sin Hannah Montana, personaje que le dio fama internacional. En una reciente entrevista con la revista ELLE, la también actriz ha confesado por qué dejó de interpretar dicho personaje.

Aquella etapa de su carrera se vio marcada por la dismorfia corporal que le causaba el verse obligada a llevar un maquillaje y una ropa ajustada, poco apropiada para una adolescente y por la presión de Disney para que mantuviera una imagen pública impoluta. Sin embargo, el punto de inflexión que le hizo darse cuenta de que ya no podía seguir adelante con la serie Hannah Montana llegó después de que perdiera la virginidad.

"En una ocasión, cuando tenía 18 años, sí que quise dejar de ser Hannah porque me sentía ridícula. En cuanto mantuve relaciones sexuales por primera vez, tuve la sensación de que no podía volver a ponerme esa maldita peluca rubia. Era extraño. Era como si me hubiera vuelto mayor de repente", comentó Miley Cyrus.

La esposa del actor Liam Hemsworth recalcó en la entrevista con ELLE, que no fue nada sencillo el proceso para despojarse de su pasado y conseguir que el público la viera como una adulta. Al dejar Hannah Montana tuve la sensación de estar traicionando de cierta manera a su público.

En una ocasión me coloqué en el back stage en Disneyland, y Peter Pan estaba fumando un cigarrillo, de pronto supe que esa era yo, que yo también estaba destruyendo una fantasía.

"Eso es lo mismo que sentí cuando se publicó el vídeo en que aparecía fumando una pipa de marihuana, pero al final yo no era solo una mascota de Disney. También era una persona".

Miley Cyrus está segura que Hannah Montana tuvo un gran impacto cultural en toda una generación.