Miley Cyrus se vuelve tendencia con "Party in the U.S.A.", ante la victoria del demócrata Joe Biden

El candidato del Partido Demócrata Joe Biden no fue el único ganador en las recientes elecciones en Estados Unidos, al ser electo el Presidente número 46 de Estados Unidos, sino también la joven cantante Miley Cyrus resultó ganadora tras los comicios electorales. ¿La cantante ocupará algún puesto en el gobierno de Biden? Nada de eso, la también actriz ganó de otra manera.

¿Recuerdas la canción "Party in the U.S.A." de Miley Cyrus? Dicha canción fue lanzada en el 2009 y este 2020 (11 años después), volvió a entrar en las listas de los temas más escuchados tras darse a conocer el triunfo de los demócratas Joe Biden y Kamala Harris, electos Presidente de Estados Unidos y la primera Vicepresidenta de este país.

Dos horas después de darse a conocer la victoria de Joe Biden y Kamala Harris, Chart Data informó que "Party in the U.S.A." de Miley Cyrus había superado la lista iTunes Top 200 en Estados Unidos; asimismo el tema fue reproducido en varias estaciones de radio en todo el país.

En sus redes sociales Miley Cyrus celebró todos estos triunfos (la victoria de los candidatos demócratas y el #1 de su canción "Party in the U.S.A."). "¡Esta es una fiesta en los Estados Unidos!", expresó.

"Party in the U.S.A." de Miley Cyrus, usada como himno tras la muerte de Osama Bin Laden

La canción "Party in the U.S.A." fue incluida en el EP que Miley Cyrus lanzó en el 2009, "The tme of our lives". Dr. Luke se encargó de la producción y la composición, esto último con la ayuda de los cantantes Jessie J y Claude Kelly. En un principio se planeó que fuera Jessie J quien interpretara el tema, sin embargo, rechazó la oferta al creer que no era lo suficientemente intenso para ella. Posteriormente la canción fue cedida a Miley y ajustaron la letra para que encajase con ella.

Sin sentirse totalmente identificada con "Party in the U.S.A.", Miey Cyrus la escogió para formar parte de su EP, en parte porque necesitaba más temas para el material. La música fusiona elementos que se encuentran dentro del R&B y el pop, mientras que la letra refleja su traslado desde Nashville, Tennessee, a Hollywood (California). "Pongo mis manos arriba, ponen mi canción, se que estaré bien si, es una fiesta en USA, si, es una fiesta en USA", canta Miley en el coro. En Estados Unidos "Party in the U.S.A." debutó y alcanzó el puesto número dos en la lista Billboard Hot 100 en la semana del 29 de agosto de 2009, con más de 226 mil descargas digitales vendidas, lo que supuso el mejor debut hasta la fecha de un sencillo de Hollywood Records. Además, se convirtió en el mejor estreno por una artista solista femenina desde "Inside your heaven" de Carrie Underwood, que debutó en el número uno en julio de 2005.

Tras la muerte del terrorista Osama Bin Laden el 1 de mayo de 2011, hubo un resurgimiento del vídeo de "Party in the U.S.A.". Las visitas en su vídeo oficial en YouTube subieron rápidamente y se llenó de comentarios sobre la muerte del terrorista, y el tema fue adoptado como un himno de celebración por la muerte del fundador de la organización terrorista Al Qaeda.

En su momento Miley Cyrus manifestó estar en contra de que el tema fuese vinculado a la política tras la muerte del terrorista Osama Bin Laden. Al respecto comentó: