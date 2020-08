Estados Unidos.- Tras casi un año de relación amorosa, los cantantes Miley Cyrus y Cody Simpson han terminado, según reportes de medios locales. La pareja se conoció en octubre de 2019 y según el cantante, Cyrus siempre había sido su crush y tiempo después fueron captados besándose en un restaurante.

Los rumores de romance comenzaron a circular en Internet, a muy poco tiempo de su separación definitiva de Liam Hemsworth con quien ya había contraído matrimonio, una unión que les duró muy poco y ha generado polémica tras polémica, culpando y atacando duramente a Miley.

De acuerdo con información de TMZ, Cyrus y Simpson se han separado de manera oficial, según reportan fuentes cercanas a la pareja, aunque de momento no se sabe cuál fue la razón de su rompimiento, pues hace apenas un par de semanas se habían dejado ver juntos muy románticos y felices.

Miley Cyrus y Cody Simpson han terminado su relación. Foto: Twitter

Dicha relación, la cual fue un nuevo inicio para Miley después de los duros días que pasó tras separarse de Liam, tuvo sus altibajos desde que comenzaron su noviazgo, pues en diferentes ocasiones la pareja estuvo rodeada de rumores de separación, y aunque la mayoría eran noticias falsas, también decidieron darse un descanso el uno del otro en alguna época.

La pareja, misma que era la favorita de muchos internautas y fanáticos de ambos, se conoció por un amigo en común, Patrick Schwarzenegger, quien los presentó y desde entonces ambos mantuvieron una muy buena amistad sin involucrarse sentimentalmente, sin embargo, Cody se mostró como el novio ideal para Miley cuando la cuidó durante su recuperación al operarse las cuerdas vocales.

Por el momento ninguno de los cantantes ha salido a hacer ninguna declaración sobre el tema, la última actividad que compartieron en las redes sociales fue en el mes de julio, a través de TikTok.

Miley Cyrus lanzará su nuevo sencillo Midnight Sky

Después de un año ausente de la industria musical, Miley Cyrus regresa más fuerte que nunca, pues la joven ha anunciado a través de sus redes sociales que esta noche estrenará su nuevo sencillo, este lleva por nombre "Midnight Sky" y según especialistas en el tema, es el primer sencillo del segundo EP de la cantante, "She is here".

Miley Cyrus estrenará esta noche "Midnight Sky". Foto: Instagram

Será hoy a medianoche cuando el sencillo y su video oficial se estrenen en todas las plataformas digitales de streaming, y por el ritmo y el adelanto del tema, podría ser un proyecto prometedor para la cantante, quien continúa con los planes del lanzamiento de su nuevo material discográfico.

De acuerdo con la misma Miley, su nuevo álbum de estudio estará compuesto por tres EP o álbumes de corta duración, estos serán "She is coming", "She is here" y "She is everything", los cuales se unirán y formarán el álbum de larga duración "She is Miley Cyrus", un proyecto épico que ha tenido varios años de preparación.