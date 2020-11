Miley Cyrus y Dua Lipa sacan su lado más salvaje en su colaboración "Prisoner"

Hace unos días Miley Cyrus causó gran sensación entre sus millones de fans, al dar a conocer el setlist de su nuevo álbum "Plastic hearts", que incluye colaboraciones con aclamadas celebs como la cantautora británica Dua Lipa en el tema "Prisoner". Recientemente fue estrenado el video musical de este esperado dueto, donde ambas intérpretes se muestran más salvajes que nunca.

"Prisoner" es un canción feminista con pasión, sangre y sensualidad; tras dejar de ser prisioneras de un amor que no les deja ser libres, Miley Cyrus y Dua Lipa toman las riendas de sus sentimientos y muestran su versión más rockera, "quitándose el corsé pop" que las había definido hasta el día de hoy.

"Prisionero, encerrado, no puedo sacarte de mi mente fuera de mi intención, Dios sabe que lo intenté un millón de vece, ¿por qué no puedes, por qué no puedes? Solo déjame ir, atado a un sentimiento, mis manos están atadas", dice un parte de esta nueva canción de la también actriz estadounidense, quien hace unos años dio vida a "Hannah Montana".

Miley Cyrus y Dua Lipa han causado gran furor con su colaboración musical.

En el video musical, que hasta el día de hoy tiene más de 11 millones de reproducciones en YouTube, Miley y Dua llevan a cabo una aventura que inicia mientras conducen un bus que se descarrilla, hasta salirse de control en una fiesta que involucra cerezas, "sangre" y mucho coqueteo entre las dos. Sus fans han "enloqueció" al verlas tan cerca. Cabe mencionar que el video en mención estuvo bajo la dirección de Alana O'Herlihy y Miley Cyrus.

"Prisoner" es el segundo sencillo de su nuevo álbum "Plastic Hearts" que saldrá a la venta el 27 de noviembre y tiene un total de 12 pistas; además del dueto con Dua Lipa, también incluirá colaboraciones con leyendas como Joan Jett y Billy Idol.

La resurrección de Miley Cyrus

La ex esposa del actor de Hollywood Liam Hemsworth, contó en sus redes sociales que comenzó a trabajar en "Plastic hearts" hace más de dos años, y que constituyó una especie de resurrección después de que su casa se quemara, lo que ocasionó la pérdida de mucho de su trabajo musical que tenía pensado revelar. "Si estás leyendo esto, debes saber que te amo y te aprecio en el nivel más profundo. Comencé este álbum hace más de dos años, pensé que lo tenía todo resuelto. No solo el disco con sus canciones y sonidos, sino toda mi put...vida".

Nadie controla un ego como la vida misma, justo cuando pensaba que el cuerpo del trabajo estaba terminado, todo se borró, incluyendo la mayor parte de la relevancia musical, porque todo había cambiado. La naturaleza hizo lo que ahora veo como un favor y destruyó lo que no podía dejar ir por mí mismo. Perdí mi casa en un incendio, pero me encontré en sus cenizas.

Cabe mencionar que Miley Cyrus perdió su hogar en Malibú en noviembre de 2018, debido al ncendio de Woolsey Fire en esta zona del estado de California (Estados Unidos). Este es el setlist de su séptimo álbum de estudio:

WTF Do i know. Plastic hearts. Angels like you. Prisoner feat. Dua Lipa. Gimme what i want. Night crawling feat. Billy Idol. Midnight sky. High. Hate me. Bad karma feat. Joan Jett. Never be me. Golden G String.

En agosto pasado lanzó el primer sencillo "Midnight sky".