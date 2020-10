Miley Cyrus y los covers musicales con los que causa furor en Internet

Estados Unidos.- Se conoce que Miley Cyrus tiene una de las mejores voces de Disney y en más de una ocasión lo ha demostrado con presentaciones en vivo que han cautivado a muchos, pero pocos saben que tiene una gran versatilidad como artistas y durante las últimas semanas ha logrado alcanzar a diferentes públicos con covers de canciones icónicas de la historia de la música.

La estadounidense comenzó con el tema 'No tears left to cry' de Ariana Grande para BBC Radio, que fue donde muchos hablaron de que su versatilidad a la hora de interpretar era fascinante, pues cantaba una canción de la nueva princesa del pop haciéndola a su modo y dándole un toque especial.

Después la vimos interpretando el tema 'My future' de Billie Eilish y ha logrado dejar encantado al público de la teen pop ganadora del Grammy al Mejor Álbum Vocal. Pero sin duda los favoritos de todos son 'Heart of glass' de Blondie y el reciente tema 'Zombie' de The Cranberries.

Todos están fascinados con lo que hasta ahora ha lanzado, destacando que seguramente se viene la era más rockera de la cantante y sin duda la más icónica después de haberse colocado en el número uno de las listas con el lanzamiento de su álbum 'Bangerz' y su sencillo rompe récords 'Wrecking ball'.

La nueva faceta de Miley no sólo está arrasando con canciones rock, sino también con algunas icónicas del pop, como el tema que recientemente cantó 'Gimme more' de Britney Spears, quien para la cantante ha sido una gran inspiración desde que era muy pequeña y a quien admira tanto que estuvo de lo más emocionada y contenta de tenerla en su álbum de 2013 en el tema 'SMS (Bangerz)'.

Ahora que la estrella pop ha lanzado el sencillo líder de su nuevo álbum, 'Midnight Sky', después de un prometedor proyecto fallido conformado por tres EPs, muy pronto llegará su esperado nuevo álbum, el cual se rumora contaría con 18 canciones en total y mostrará una gran versatilidad de Miley con algunas potentes colaboraciones como con Dua Lipa y Shawn Mendes.

Hasta el momento se desconoce cuándo llegará el nuevo álbum de Cyrus, pero, además de ser una de las más esperados, figura también como uno de los más interesantes de este año. Su primer adelanto fue 'Midnight Sky' y es una mezcla de ritmos de los ochentas con la perfección del pop puro.

Previo al lanzamiento de su nuevo sencillo, la estrella lanzó un EP titulado 'She is coming', el cual incluía temas como 'Unholy', 'Cattitude', 'Party up the street' y 'Mothers Daughter', siendo el último el sencillo líder de este álbum de corta duración que contó con colaboraciones con RuPaul y otros más.

El gran plan maestro de Miley era lanzar en un lapso de tiempo tres álbumes de corta duración con diferentes temáticas y colaboraciones. El segundo sería She is here, el tercero She is everything y los tres conformarían el álbum de larga duración de la cantante titulado She is Miley Cyrus.

Sin embargo, los planes de la intérprete se vieron duramente afectados por razones aún desconocidas, se rumora que tuvo que ver con su separación de Liam Hemsworth después de haber pisado el altar vestida de blanco con él, mientras que otros hablan sobre el momento, el cual no habría sido el adecuado para dicho lanzamiento.

Pasó un año completo y no se tuvieron noticias de la cantante ni de su nuevo álbum, pero el mes pasado todo cambió cuando estrenó un tema que ha sido del gusto de todos y en la reciente edición de los MTV Video Music Awards logró recibir miles de elogios y buenos comentarios por su impecable interpretación.