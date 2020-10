Miley Cyrus y los fascinantes outfits que usó en el "MTV Unplugged presents Miley Cyrus backyard sessions"

¿Recuerdas los unplugged de MTV? La cadena de televisión estadounidense trae de vuelta a estos nuevos tiempos este formato de shows acústicos, con una actualización moderna del concepto. La cantante estadounidense Miley Cyrus llevó a cabo ayer viernes 16 de octubre un fascinante concierto desde el jardín de su residencia en la ciudad de Los Ángeles, California. Este especial llevó por nombre "MTV Unplugged presents Miley Cyrus backyard sessions", el primer unplugged que la televisora lleva a cabo en este 2020.

Tratándose de Miley Cyrus, este nuevo formato de los Unplugged de MTV no daría comienzo de una manera sencilla, con la cantante del pop en el jardín de su casa y llevando a cabo simples performances. Sucedió todo lo contrario. En el "MTV Unplugged presents Miley Cyrus backyard sessions", hizo un repaso por sus clásicas canciones y asimismo ofreció a las millones de personas que la estaban viendo desde sus hogares, versiones de otros intérpretes. Estuvo acompañada de su banda The Social Distancers.

No podemos dejar de mencionar que Miley Cyrus además de convertir el jardín de su residencia en un escenario, llevó a cabo toda una pasarela de moda, al lucir en varias ocasiones durante el "MTV Unplugged presents Miley Cyrus backyard sessions", distintos outfits que el día de hoy se han convertido en tendencia y muchas de fans, desearían poder usar.

Miley Cyrus en el ambiente glam-rock

Cada uno de estos vestuarios fueron elegidos por la misma Miley Cyrus y por su estilista Bradley Kenneth; los outfits se adaptaban a la perfección con el ambiente glam-rock que la cantante de 27 años de edad ha adoptado durante la promoción de su séptimo álbum de estudio "She is Miley Cyrus".

Uno de los outfits que usó Miley Cyrus en "MTV Unplugged presents Miley Cyrus backyard sessions", consistió en una blusa con estampado de cebra de Margiela MM6 otoño/ invierno 2020; lo complementó con gafas de sol blancas y guantes largos con estampado de animales.

Para su performances del cover "Sweet Jane" de The Velvet Underground, eligió un vestido ceñido de Versace con un sensual escote pronunciado.

Uno de los atuendos que Miley Cyrus usó en este nuevo formato de los unpluggeds de MTV. Foto: Instagram @mileycyrus

Miley Cyrus tuvo como invitada especial a su hermana Noah para interpretar el sencillo de mentalidad espiritual "I got so high that i saw Jesus". Las hermanas usaron un outfit negro, con la blusa transparente de Miley y las medias de látex complementaban el atuendo.

Miley Cyrus junto a su hermana Noah Cyrus. Foto: Instagram @mileycyrus

La cantante cerró con broche de oro el "MTV Unplugged presents Miley Cyrus backyard sessions", al usar vestido Gucci de manga larga, con su brillo neón y su collar negro brillante, una pieza de la colección primavera/ verano 2020 del diseñador Alessandro Michele.

Durante su show para la cadena de televisión MTV, Miley Cyrus también cantó nuevas versiones de "Gimme more" de Britney Spears, "Heart of glass" de Blondie, "Jolene" de Dolly Parton", además de composiciones de Pearl Jam y The Cardigans, entre otras bandas, así como temas de su nuevo álbum "She is Miley Cyrus".

El MTV Unplugged tuvo especial auge en la década de los 90's, como un vehículo para consagrar a los artistas del momento y para revitalizar las carreras de los grandes intérpretes. Este formato, creado en 1989, ha causado mucha atracción al público, ya que en cada concierto se muestran distintos tipos de instrumentos nuevos que ayudan a obtener una muy buena resonancia y arreglos musicales.

Dos grabaciones fueron claves para el impulso de esta serie: el disco Unplugged (The Official Bootleg) de Paul McCartney en 1991 y el Unplugged de Eric Clapton, editado al año siguiente. El éxito del primero afianzó la permanencia de la serie; la segunda grabación fue la más vendida en la larga carrera de Clapton y lo hizo acreedor de dos premios Grammy. Con menos reconocimiento masivo pero con una gran calidad interpretativa, el mismo año 1991 tomaron parte de las sesiones unplugged de MTV la banda de Seattle Queensrÿche, la calidad de sus músicos (Chris De Garmo en guitarra, Geoff Tate en voces) marcaron un aliciente para que bandas con sonido "heavy" también interpretaran sus temas desenchufados, Queensrÿche se convirtió en uno de los pioneros y junto a Nirvana y Alice In Chains, son considerados por muchos de la escena roquera alternativa como los tres mejores MTV unplugged.