Miley Cyrus ya usa el apellido de su ahora esposo Liam Hemsworth

En diciembre pasado, a través de redes sociales, Miley Cyrus y Liam Hemsworth dieron a conocer que habían contraído matrimonio en una discreta ceremonia y celebración en su propio hogar.

Desde entonces, el nombre de Miley Cyrus en dichas plataformas no había reflejado su nuevo estado civil, por lo que se había dado por sentado que seguiría manteniendo el mismo que había utilizado de soltera. Sin embargo, su esposo Liam Hemsworth ha confesado ahora, que la cantante sí ha añadido el apellido Hemsworth a su propio nombre.

En realidad, ahora es Miley Ray Hemsworth. Obviamente seguirá siendo conocida como Miley Cyrus, pero ha adoptado mi apellido, lo cual me parece genial.

"Yo no se lo pedí, la idea partió de ella, fue quien dijo: 'por supuesto que voy a ponerme tu apellido", explicó el actor Liam Hemsworth en el programa "Live! With Kelly and Ryan".

Miley Cyrus y Liam Hemsworth, llevan varios años formando una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento. Foto: AFP

Aunque llevaban una sólida relación desde hace varios años, Liam Hemsworth confesó que al principio le parecía extraño referirse a Miley Cyrus como su esposa, no obstante, con el paso de los días, ambos han asimilado poco a poco este nuevo rol en sus vidas

Empieza a parecerme un poco más natural, pero las primeras semanas...no sé, solo llevamos casados un mes y medio.

"Las primeras semanas me resultaba muy extraño decir que éramos marido y mujer. Pero ahora he cambiado su nombre por el de 'esposa' en mi teléfono móvil", comentó Liam Hemsworth.

Pese a que le esté costando acostumbrarse a utilizar esta nueva terminología para referirse a Miley Cyrus en público, lo cierto es que los dos jóvenes llevan varios años formando una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento, sin dejar de lado el breve paréntesis que derivó en un breve final de la relación en 2016, luego de conocerse en el rodaje de la película 'La última canción' en 2010.

Ellos, por su parte, han tratado de mantener siempre su historia de amor en la más estricta intimidad, y su enlace del año pasado no fue una excepción a esa norma.

Nunca quisimos hacer nada demasiado extravagante o por todo lo alto. La mera idea nos parecía algo embarazosa.

"Nosotros tenemos claro lo que sentimos el uno por el otro. Queríamos organizar algo sencillo y que nos resultara natural, rodeados de nuestra familia más cercana", manifestó Liam Hemsworth.