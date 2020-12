Millie Bobby Brown da mensaje de aliento para a aquellos que perdieron a sus seres queridos

El 2020 no ha sido fácil para nadie, pues a más de un año de que el mundo siga inmerso una la pandemia por Covid-19, la Navidad ha ocasionado la sensibilización de muchas figuras del espectáculo, tal y como lo mostró Millie Bobby Brown que con un tierno mensaje de aliento dio fortaleza a las personas que perdieron a algún familiar durante este 2020.

"Felices fiestas a todos. Este año ha sido muy difícil y extraño. Para cualquiera que haya perdido a alguien este año, les envío mi amor. Mi niñera Ruth está en el cielo mirando hacia abajo a Winnie y yo contando nuestras bendiciones. Los amo tanto a todos. Estoy muy agradecido por todo lo que tengo. Por siempre y para siempre ❤ ", escribió Millie Bobby Brown

Pues como a muchos, Bobby Brown aún reciente la pérdida de un gran familiar, su abuela Ruth que hace algunas semanas perdió la vida dejando un vació en la vida de la joven actriz.

En esa ocación Millie Bobby Brown mencionó que fue una de las partidas que más dolor le ha causado.

"No hay palabras que tengan sentido en este momento. No hay ningún sentimiento que señalar. La pérdida es algo tan complejo y paso por hechizos en los que no puedo dejar de llorar y luego me río de todos los recuerdos y luego me siento en silencio y trato de comprender lo que sucedió", mencionó la joven.

Por lo que ante la celebración de Navidad, la intérprete de Once en Stranger Things, decidió sensibilizarse y dar un poco de esperanza a todos a aquellos que perdieron a algún familiar por la pandemia de Covid-19.