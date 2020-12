Millie Bobby Brown, de Stranger Things, narra su angustioso encuentro con un fan

Estados Unidos.- La actriz Millie Bobby Brown, la fama de 'Stranger Things', se dio cuenta de los problemas de la fama en un hecho público, cuando tuvo un altercado con uno de sus fans, tras sus actuaciones con Netflix.

Últimamente, la joven de 16 años habló sobre un angustioso encuentro con una fan que tuvo, que para ella fue un momento de aturdimiento y una lección para la vida futura.

Llorando con lágrimas, narró el confuso e inesperado evento con una súplica a sus simpatizantes. Ser una celebridad es siempre una cuestión de adoración y atención constante.

Tuvo que sacrificar su privacidad para ser parte del centro de atención. Recientemente, la actriz salió de compras con su mamá cuando un incómodo encuentro con una fan la dejó conmocionada. Ella habló sobre el incidente en un video y lloró al final.

Millie Bobby Brown tras una gala por su participación en Netflix. AFP

Durante su juerga de compras privada, un fan se le acercó y le pidió que le tomara un video. Brown rechazó la solicitud porque no era un evento público para ella. Ella continúa preguntando por qué alguien querría tomar un video solo de ella y no como una selfie con el fan y la celebridad.

No necesito justificarlo ante nadie; si no quiero que me graben un video, no tengo que hacerlo, dijo.

Sin embargo, el fan no se dio cuenta de su elección y continuó filmándola sin su consentimiento a pesar de que Millie le dijo explícitamente que no quería que la grabaran. Millie dijo que mientras se acercaba a pagar su factura, el fan pasó junto a ella y comenzó a filmarla. Pidió nuevamente que no la filmaran.

La actriz tiene muchos proyectos en puerta para Netflix, incluso un proyecto específico para ella. Instagram

"Soy un ser humano, como, ¿qué más puedo pedirte?" le preguntó al fan. A lo que la niña respondió: "¿Entonces no puedo grabar un video de un ser humano?" Millie le dijo que no lo hiciera cuando dice que no.

Simplemente me molesta cuando la gente intenta traspasar los límites, y desearía que la gente fuera más respetuosa, dijo Millie en su emotivo video.

Millie agregó que está lista para tomar una foto, pero empujar sus límites y pelear con ella van en contra de sus derechos y tiene todo el derecho a decir que no a ser filmada.

La razón del video fue para que los fanáticos sepan que deben mostrar respeto y respetar los límites, sin importar quién es la persona o qué hacen para ganarse la vida, pero la gente debe mostrar respeto.

Para Millie, este incidente fue de hecho uno de esos momentos que la hizo insegura, lo que a su vez la hizo añicos emocionalmente.

Además, siendo una revelación tanto para las celebridades como para los fanáticos, Millie Bobby Brown habló sobre el incidente de invadir la privacidad de uno como una de las amenazas más importantes para el hombre como celebridad.