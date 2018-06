Millie Bobby Brown da un poderoso discurso contra el bullying

En la entrega de premios MTV Movie & TV Awards, Millie Bobby Brown le envió un contundente mensaje a los haters. Después de abandonar Twitter debido al acoso que recibió por varios haters, Millie Bobby Brown aprovechó su victoria en los MTV Movie & TV Awards 2018, para compartir un poderoso mensaje contra el bullying.

i had serious reactions to the flash Una publicación compartida de MBB (@milliebobbybrown) el 24 Abr, 2018 a las 6:42 PDT

Aunque la estrella de Stranger Things no pudo asistir a la premiación debido a una lesión en la rodilla, aceptó su premio a la "Mejor Actuación en una Serie" a través de un video.

Millie Bobby Brown agradeció a sus fans por su apoyo y la manera en que "Eleven" (su personaje en "Stranger Things") ha "cambiado mi vida de las maneras más increíbles". Asimismo se refirió a sus enemigos, quienes la convirtieron en tema de memes homofóbicos.

"Finalmente, dado que sé que hay muchos jóvenes viendo esto e incluso a adultos, probablemente podrían usar el recordatorio que a mí me enseñaron: Si no tienes nada agradable que decir, simplemente no lo digas", comentó Millie Bobby Brown

No debería haber espacio en este mundo para el bullying. No voy a tolerarlo, y ninguno de ustedes debería hacerlo.

"Si necesitas un recordatorio de lo valioso que eres y de cómo superar el odio, envíame un mensaje a Instagram", dijo con un guiño. La joven actriz ha desactivado los comentarios en sus publicaciones.

Por otro lado, Millie le agradeció a sus seguidores su actitud positiva en Instagram.

¡Quiero agradecer a todos mis fans por apoyarme y estar siempre allí! No podría haber hecho esto sin cada uno de ustedes. Aprecio toda su positividad y amor todos los días. ¡Gracias!

Aunque la joven actriz no pudo celebrar en persona con sus compañeros, estuvo junto a ellos en espíritu. La actriz compartió una imagen de su FaceTiming con Noah Schnapp (Will), quien estuvo en la premiación.

"Stranger Things" y "Black Panther", fueron los grandes ganadores de los MTV Movie & TV Awards.

La producción de Netflix fue merecedora de los siguientes premios:

Mejor serie.

Mejor Actuación en una Serie, Millie Bobby Brown.

Mejor Actuación Aterrorizada, Noah Schnapp ( Will Byers ).