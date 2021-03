Estados Unidos.- La joven actriz Millie Bobby Brown vuelve a ser el centro de atención; la estrella de "Stranger Things" de 17 años de edad ha lanzado una nueva colección de tenis en colaboración con Converse All Star y la directora creativa Pauline Wattanodom inspirados en la autoexpresión.

"Inspirado en la autoexpresión, el progreso y empoderamiento femenino, la nueva colección de Millie Bobby Brown presenta ilustraciones de Converse All Star con Pauline Wattanodom", se puede leer en la descripción de la línea de calzado que promociona la estrella de Netflix.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La tercera colección de tenis se conforma por doce estilos distintos, todos en forma de botín, y para promocionarlos realiza una sesión fotográfica luciendo de lo más hermosa e imponiendo moda para las jovencitas de su edad.

Leer más: Taylor Swift sumerge a sus fans en el mundo de "Folklore" y "Evermore" en los Grammys

Brown aparece posando encima de una camioneta negra con un pantalón high waist a cuadros, una blusa rosa palo de cuello alto y tenis morados con dos manos tomándose de los dedos meñiques con pulseras que las unen, sin lugar a dudas, un símbolo del feminismo y apoyo mutuo entre mujeres.

"Millie by You" es el nombre de la colección de la estrella estadounidense, quien aparece posando con distintos atuendos para su promoción e invita a Pauline a posar con algunos modelos, ambas luciendo de lo más lindas y con atuendos a la moda que dejaron encantados a millones.

Millie Bobby Brown luce hermosa en su tercera colección para Converse. Foto: Instagram

"¡Mi tercera colección con @Converse está aquí! Sé creativo conmigo y con All Star, @Paulinethebeansprout, quien comparte mi visión de un mundo más positivo y tolerante. No es necesario colorear dentro de las líneas. No tienes que ser perfecto. ¡Solo tienes que ser TÚ! Personaliza tu par ahora en Converse.com", se puede leer en la descripción que la joven actriz comparte sobre su campaña.

Un total de doce modelos son los que ha lanzado la aclamada jovencita, colores como amarillo, verde, rosa, negro, blanco y beige figuran en su colección, todos mostrando manos tomadas por los meñiques con accesorios y en distintos colores, con precios que van desde los $90 dólares hasta los $100, entre los $1,800 pesos mexicanos y los $2,080.

"Para mí, la moda es una expresión tan fuerte de quiénes somos como niñas y contribuye en gran medida a nuestro sentido de identidad. Las mujeres empoderadas empoderan a las mujeres. Mientras más personas me empoderen, más quiero empoderar a las personas. Ese es un ciclo interminable de mujeres increíbles, como Pauline", son las palabras de Bobby Brown sobre su campaña.

Leer más: Pippa Middleton, hermana de Catalina de Cambridge, da a luz a su hija Grace Elizabeth Jane

De momento los tenis sólo pueden ser adquiridos en Estados Unidos y sus tiendas en física y línea, pero seguramente será sólo cuestión de tiempo para que comiencen a llegar a otros mercados como el de México y otros países de Latinoamérica.

Suscríbete aquí a Disney Plus