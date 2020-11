Millie Bobby Brown vestida de princesa luchará contra dragones en Damsel

Estados Unidos.- Muchos actores de Hollywood se caracterizan por ser encasillados toda su vida en un papel en especifico, otros en cambio, han corrido con la suerte de tener una facultad camaleónica para ponerse la piel de varios personajes icónicos, como Jhonny Depp o Meryl Streep, pero ellos son actores de grandes ligas ¿qué hay de los nuevos rostros de la industria? Todo apunta a que la pequeña Millie Bobby Brown seguirá los pasos de estos dos grandes actores.

Parece que fue ayer cuando Millie hacía su debut en la serie Once Upon a Time in Wonderland de la cadena de televisión ABC, en la que le tocaría interpretar el papel de la pequeña Alicia. Tiempo después, aparecería en la serie NCIS en la piel de Rachel Barnes, una niña psicópata. Al año siguiente Brown saldría en Modern Family, como Lizzie y en Grey´s Anatomy interpretando a Ruby.

Justo un año después, fue seleccionada para interpretar a Once, su más icónico personaje hasta el momento, en la serie original de Netflix Stranger Things. En esta ocasión Millie se adentraría en el mundo de una niña con facultades telequinéticas y otros dones especiales.

En el 2018, Brown cerró un contrato con la empresa Lionsgate para protagonizar la producción cinematográfica Elona Holmes, adaptación cinematográfica de la novela de la escritora Nancy Springer. Esta vez a la actriz de 16 años le tocaría ponerse los zapatos de la hermana del detective Sherlock Holmes, Elona Holmes, quien busca demostrar que ella también posee dones detectivescos.

Recientemente, Millie Bobby Brown acaba de firmar un contrato para firmar y producir la película de fantasía Damsel. En la cinta cinematográfica, la actriz interpretará a Eloide, una joven princesa, quien engañada con un falso matrimonio con el príncipe Henry, termina descubriendo que lo que en verdad harán será sacrificarla a un dragón por lo que deberá lucha contra este si es que quieres seguir viviendo. Al parecer Brown volverá a interpretar a un personaje lleno de acción.

Después del Upside Down y de resolver misterios por Inglaterra, Millie Bobby Brown protagoniza y produce la nueva película fantástica de Juan Carlos Fresnadillo, 'Damsel'.



De acuerdo con el portal Deadline, la película será dirigida por el español Juan Carlos Fresnadillo a partir de un guión de Dan Mazeau. Los productores ejecutivos junto a la joven de 16 años serán Mazeau, Zack Roth y Chris Castaldi.

Tal parece que, como los grandes actores de Hollywood, Millie Bobby Brown se encuentra encaminada hacia la construcción y consolidación de personajes icónicos e inigualables, tanto en la pantalla grande como en la chica. Sin duda, Brown aún tiene mucho que ofrecer a sus seguidores.