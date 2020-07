Mina, ex integrante de AOA, confiesa intento de suicidio por el acoso de Jimin

Mina, ex integrante de la agrupación musical AOA, publicó en su feed de Instagram una serie de publicaciones detallando lo que asegura fue su experiencia como cantante girl group de K-pop. La también actriz surcoreana contó que por mucho tiempo Jimin, otra de las interantes de la banda, la intimidaba y atormentaba continuamente al grado, de intentar suicidarse.

Mina ha sacudido la industria del K-Pop al denunciar públicamente con algunas fotos de pruebas que tiene sobre la violencia que vivió, así como otras publicaciones con fondo negro, donde fue contando los motivos por los que intentó suicidarse. La ex cantante compartió una conversación que tuvo con su agencia FNC Entertainment, donde ella les contaba sobre el acoso, la violencia y el bullying dentro de la agrupación AOA por parte de Jimin, sin embargo, no le creyeron y dudaban que eso estuviera pasando.

Kwon Min-ah abrió su corazón y contó: "me sometí a tres o cuatro rondas de tratamiento de cicatrices y se ha vuelto menos visible. Pero me estoy volviendo loca todos los días porque tu memoria no desaparecerá, Jimin. ¿Leyes? ¿Demandas? No tengo el dinero para hacer eso. ¿Daños psicológicos? No necesito nada de eso".

No tengo planes de hacer eso, estoy tan, tan triste que estoy tan destrozada por tu culpa, y me duele y estoy cansada. Lo que quiero es que vengas a mí y admitas tus faltas y te disculpes sinceramente. Creo que eso es todo lo que necesito.

"La persona que me atormentó parece estar totalmente bien. Cuando me levanto cada mañana es muy doloroso para mí, pero necesito mantener a mi familia, así que admite tus faltas y discúlpate, así puedo dejar de lado lo que está acumulado en mi corazón, ¿de acuerdo?".

La ex Idol de AOA detalló varios de los acosos por parte de Jimin, como bullying respecto a su apariencia física. "Hay tantas cosas que fueron mucho peores durante 10 años, pero gracias a ti, ¿no tengo nada que perder y no tengo miedo de nada? Debido a que mi fuente de miedo eras tú, tu existencia me causó estrés. No podías haber visto eso desde mis publicaciones anteriores hasta ahora, ¿verdad? Simplemente se convirtió en parte de mi vida y ahora, lo he olvidado todo y todo lo que me queda es una enfermedad mental".

Cada vez que escribía un testamento, incluía tu nombre. Pensé que tal vez cuando lo leyeras un día, te sentirías culpable. Tendría convulsiones y colapso inducidos por el estrés, intentaba suicidarme y colapsaba, mi madre lloraba y mi hermana está luchando contra el cáncer, pero por mi culpa tendrían que ir a la sala de emergencias.

"Quiero una disculpa tuya. ¿Qué hará eso? No lo sé. Pero siento que necesito algo porque estoy muy enojada. No hay ninguna razón por la cual me atormentaste, ¿verdad? Shin Ji Min, ¿eh? Desearía que pudieras sentir lo que siento por solo un día, desearía poder retroceder en el tiempo y cambiar un día contigo. Has tenido una vida cómoda, di algo, vamos a oírlo. ¿Qué odiaste tanto de mí? ¿Eh? Realmente también te odio. Si no fuera por ti, ¿cómo sería ahora? Por lo menos, probablemente no estaría llorando todos los días, teniendo pesadillas todos los días e intentando suicidarme, ¿verdad? Como no hice nada, honestamente quiero hablar de ti y decirle a la gente que tengo una enfermedad mental por tu culpa".

Mina mandó este mensaje a todas las personas que leyeran sus recientes publicaciones en Instagram:

A todos los que sufren por alguien…luchen. No lo aguanten o agarren a alguien y díganle. ¿Pastillas para dormir? No las tomes, no acabará nunca. No vivas como yo, no lo aguanten. Haz todo lo que quieras hacer y exprésate. Por favor vive así.

Hasta el momento ni Jimin ni la agencia FNC Entertainment han publicado una declaración sobre las acusaciones de Mina.

