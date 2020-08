Mina, ex integrante de AOA, llevaba de emergencia al hospital, ante supuesto intento de suicidio

Mina, ex integrante del girl group de K-Pop AOA, compartió a principios de julio una serie de mensajes en su feed de Instagram, donde contó a detalle el acoso e intimidación que vivió por años de parte de Jimin, otra de las integrantes de la agrupación. De acuerdo con la cantante todo esto ocurrió durante el tiempo que permaneció en el grupo; ante lo vivido intentó suicidarse.

"Me sometí a tres o cuatro rondas de tratamiento de cicatrices y se ha vuelto menos visible. Pero me estoy volviendo loca todos los días porque tu memoria no desaparecerá, Jimin. ¿Leyes? ¿Demandas? No tengo el dinero para hacer eso. ¿Daños psicológicos? No necesito nada de eso. No tengo planes de hacer eso, estoy tan, tan triste que estoy tan destrozada por tu culpa, y me duele y estoy cansada. Lo que quiero es que vengas a mí y admitas tus faltas y te disculpes sinceramente. Creo que eso es todo lo que necesito", es uno de los varios mensajes que Mina publicó en aquella ocasión.

Este sábado medios de comunicación de Corea del Sur, han informado que Kwon Min-ah, mejor conocida como Mina, fue trasladada a un hospital ante un supuesto intento de suicidio. La ex integrantes de AOA, quien padece una enfermedad de salud mental tras el acoso e intimidación que vivió, dejó una presunta nota suicida en sus redes sociales la cual alarmó a todos sus seguidores, ya que venía con una imagen en la que se apreciaba como se había lastimado gravemente las muñecas de la mano, con la intención de quitarse la vida.

Mina ha preocupado a sus fans. Foto: Instagram @kvwowv

En dicha carta menciona a Seolhyun, Jimin y al CEO de FNC Entertainment (agencia que representa a AOA), Han Sung Ho.

No me quiero ir sin desahogarme. Shin Jimin, Han Sung Ho, Kim Seolhyun, vivan bien. Mi mamá, mi hermana mayor y mi familia lloraran sin tener la culpa y sin poder haber hecho algo al respecto. Compénsenlas mucho (a ellas) por los daños psicológicos, a ustedes solo les interesa el dinero. Ni siquiera me pagaron correctamente, el contrato era de 8 años y no hubo desglose de los pagos que me deben de cuando fui trainee ilegalmente y que asciende a los 3 mil millones de won.

"No me respondieron cuando los intenté contactar, hasta el final, gente irresponsable. A todos los externos que me criticaron sin saber cómo me trataron durante 11 años, sepan bien que esas personas son basura al grado que ni siquiera puedo contar todo lo que hicieron, al grado de orillar a una persona cuerda al suicidio. Es muy doloroso estar aquí, solo quiero irme a un lugar feliz. (Ustedes) No vengan a mi funeral, me dan asco. Cuando muera, los atormentaré a todos. No puedo vivir con este mal, ¿de acuerdo?".

Foto: Instagram @kvwowv

Esta publicación fue eliminada de la cuenta de Instagram de Mina. De acuerdo con el portal Soompi, una fuente de la agencia Woori Actors que representan a Mina, informó: "después de que vimos la publicación de Kwon Mina en las redes sociales, primero nos contactamos con la policía y los servicios de emergencia. La ambulancia está en su casa en este momento y están abriendo la puerta mientras hablamos. El personal de la agencia también se dirige a su casa. No sabemos nada sobre su condición exacta en este momento".

En la última actualización, la agencia declaró a TV Daily: "Kwon Mina actualmente está recibiendo tratamiento en el hospital, su vida no corre peligro por el momento, no hay necesidad de preocuparse". En las revelaciones que hizo Mina en julio pasado, resaltó que tras todo lo vivido, "lo que me queda es una enfermedad mental".

Cada vez que escribía un testamento, incluía tu nombre. Pensé que tal vez cuando lo leyeras un día, te sentirías culpable. Tendría convulsiones y colapso inducidos por el estrés, intentaba suicidarme y colapsaba, mi madre lloraba y mi hermana está luchando contra el cáncer, pero por mi culpa tendrían que ir a la sala de emergencias.

"Quiero una disculpa tuya. ¿Qué hará eso? No lo sé. Pero siento que necesito algo porque estoy muy enojada. No hay ninguna razón por la cual me atormentaste, ¿verdad? Shin Ji Min, ¿eh? Desearía que pudieras sentir lo que siento por solo un día, desearía poder retroceder en el tiempo y cambiar un día contigo. Has tenido una vida cómoda, di algo, vamos a oírlo. ¿Qué odiaste tanto de mí? ¿Eh? Realmente también te odio. Si no fuera por ti, ¿cómo sería ahora? Por lo menos, probablemente no estaría llorando todos los días, teniendo pesadillas todos los días e intentando suicidarme, ¿verdad? Como no hice nada, honestamente quiero hablar de ti y decirle a la gente que tengo una enfermedad mental por tu culpa".

Foto: Instagram @kvwowv

Tras sus declaraciones Shin Ji-min (conocida simplemente como Jimin), publicó el siguiente mensaje: "no puedo expresar todo en una breve publicación, pero lo siento mucho. Carecía de mucho como líder y me equivoqué. Mientras cargo este arrepentimiento y sentimiento de culpa, me doy cuenta de que no entendí bien a Mina durante el tiempo que pasamos juntas y no miré a mi alrededor con cuidado".

"Ayer lloré, me disculpé y lloré de nuevo, sin embargo, me doy cuenta de que las emociones que Mina ha acumulado sobre mí con el tiempo no se pueden resolver fácilmente, así que lo siento mucho. Cuando era más joven creía que nuestro equipo solo debía mostrar nuestros buenos lados a nuestro staff y al mundo, así pensaba durante mis veinte años, pero ahora me doy cuenta de que me faltó el lado humano como líder para liderar un equipo de esa manera. Lamento haber causado controversia y haber escrito una declaración tan desorganizada. Mas que cualquier otra cosa, me disculpo sinceramente con Mina y el resto de las integrantes, que han puesto mucho esfuerzo por las dos".

Por otra parte, la agencia surcoreana FNC Entertainment (que representa a AOA), informó en julio pasado que Jimin decidió dejar la agrupación. "Primero, nos gustaría disculparnos por causar preocupación a muchas personas a través de los eventos relacionados con Jimin que se han estado desarrollando recientemente".

A partir de este momento, Jimin ha decidido dejar AOA y detener todas sus actividades en la industria del entretenimiento.

"Además, nuestra agencia acepta la responsabilidad de toda esta situación, y nos enfocaremos completamente en administrar a nuestros artistas (en el futuro). Una vez más, nos disculpamos por causar preocupación a través de estos desafortunados asuntos".

Jimin, ex integrante de AOA. Foto: Instagram @official_team_aoa

