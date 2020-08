Mina, ex integrante del girl group AOA, pide perdón a sus fans ante su intento de suicidio

En julio pasado Kwon Min-ah, conocida en la industria del K-pop como Mina y ex integrante del girl group AOA, publicó en sus redes sociales una serie de mensajes donde contó a detalle el acoso e intimidación que vivió por años de parte de Jimin, otra de las integrantes de la agrupación, lo que le ocasionó un problema de salud mental y la ha llevado a intentar quitarse la vida. Asimsimo Mina habló sobre su relación con las otras cantante del grupo y sus continuas frustraciones por recibir una disculpa de parte de ellas y de la agencia FNC Entertainment.

El pasado sábado 8 de agosto medios de comunicación de Corea del Sur, dieron a conocer que Mina fue trasladada a un hospital ante un intento de suicidio. La ex integrantes de AOA dejó una nota suicida en sus redes sociales la cual alarmó a todos sus seguidores, ya que venía con una imagen en la que se apreciaba como se había lastimado gravemente las muñecas de la mano, con la intención de quitarse la vida.

En dicha carta menciona a Seolhyun, Jimin y al CEO de FNC Entertainment (agencia que representa a AOA), Han Sung Ho.

No me quiero ir sin desahogarme. Shin Jimin, Han Sung Ho, Kim Seolhyun, vivan bien. Mi mamá, mi hermana mayor y mi familia lloraran sin tener la culpa y sin poder haber hecho algo al respecto. Compénsenlas mucho (a ellas) por los daños psicológicos, a ustedes solo les interesa el dinero. Ni siquiera me pagaron correctamente, el contrato era de 8 años y no hubo desglose de los pagos que me deben de cuando fui trainee ilegalmente y que asciende a los 3 mil millones de won.

"No me respondieron cuando los intenté contactar, hasta el final, gente irresponsable. A todos los externos que me criticaron sin saber cómo me trataron durante 11 años, sepan bien que esas personas son basura al grado que ni siquiera puedo contar todo lo que hicieron, al grado de orillar a una persona cuerda al suicidio. Es muy doloroso estar aquí, solo quiero irme a un lugar feliz. (Ustedes) No vengan a mi funeral, me dan asco. Cuando muera, los atormentaré a todos. No puedo vivir con este mal, ¿de acuerdo?".

Mina preocupó a sus fans, amigos y familiares con su publicación. Foto: Instagram @kvwowv

Ayer lunes una persona de la agencia de Mina, Woori Actors, habló con los medios de comunicación surcoreanos y declaró: "Mina fue dada de alta ayer del hospital y actualmente está descansando en la casa de su madre. Nuestra principal prioridad es asegurarnos de que ella pueda descansar y recuperarse, no tenemos ninguna actividad futura programada para ella en este momento".

Por su parte, Mina publicó una disculpa a sus fans en sus redes sociales. "Mucha gente se ha preocupado por mí y me ha apoyado, pero los decepcioné de nuevo, así que lo lamento mucho, a todos los que se lastimaron por mi culpa y a todos los que debieron haberse sorprendido al ver esa foto, una vez más me disculpo. Escuché que cuando no me despertaba entonces, mis antiguos miembros de la familia FNC se quedaron a mi lado toda la noche. Hoy me reuní con el presidente Han Sung Ho, realmente me agradaba FNC y AOA, me entristeció mucho dejar AOA debido a este problema y fue muy difícil, hoy pude sentir la sinceridad del presidente mientras lo escuchaba hablar".

Realmente lamento que haya resultado así, a mis fans que se preocuparon por mí, mis conocidos, mi familia y a los fans de AOA que deben estar pasando por un mal momento por mi culpa, lo siento mucho. Voy a reflexionar y trabajar duro en el tratamiento para que esto no vuelva a suceder, lo siento mucho.

El pasado fin de semana una fuente de la agencia Woori Actors que representan a Mina, informó a los medios de comunicación: "después de que vimos la publicación de Kwon Mina en las redes sociales, primero nos contactamos con la policía y los servicios de emergencia".

La disculpa que Mina compartió tras ser dada de alta del hospital. Foto: Instagram @kvwowv

Por su parte la agencia surcoreana FNC Entertainment, que representa al girl group AOA, expresó en un comunicado: "nos disculpamos por el retraso de la declaración de la agencia. También nos disculpamos profundamente por no haber cuidado cuidadosamente la relación entre las integrantes. Hemos contemplado y dudado varias veces acerca de ofrecer claramente la postura de la agencia sobre este asunto. Las integrantes también han pasado los días con frustración por las críticas y malentendidos sobre ellas. También hemos sido muy conscientes del hecho de que hay muchas críticas con respecto a la agencia y las miembros. Aunque hemos contemplado repetidamente revelar nuestra postura, decidimos que la recuperación de la salud de Kwon Mina es la prioridad actual".

Con un corazón sincero, deseamos que Kwon Mina recupere rápidamente su salud, y trabajaremos duro para una resolución sin problemas. Pedimos al público que apoye y anime a Kwon Mina para que pueda volver con buena salud.

La agencia FNC Entertainment pidió todo el apoyo para Mina. Foto: Instagram @kvwowv

