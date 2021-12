Minho, integrante de SHINee, muestra su madurez personal y artística a través de "Heartbreak"

Tus sentimientos suben y bajan fácilmente Mis emociones suben y bajan fácilmente Lo que queda entre nosotros es profundo y oscuro Te digo a ti, que no respondes, que solo estás aquí por el desamor Solo estás aquí por

Los días a los que me aferraba de manera obstinada Los días que has borrado en tu mente Aunque fuera todo mentira, te quiero

Aunque no escuches mi corazón contigo, desaparece haciéndose pedazos por ti

Mi corazón se rompe en pedazos Los pequeños sonidos caen en el olvido Estamos en un ambiente en silencio que no tiene sentido Tenemos la misma conversación una y otra vez Oh, cariño, hasta que se hace pedazos

A la par de este lanzamiento , el joven artista llevó a cabo una reunión de fans en solitario llamada "Choi Minho fan party 'Best Choi's Minho 2021" , que tuvo lugar en el Gran Teatro del Centro de Cultura y Arte de Donghae, en la Universidad de Kwangwoon de Seúl; también se transmitió live streaming a través del canal Beyond LIVE.

"Heartbreak" es la segunda canción que el Idol lanza como solista , después "I'm Home (Yes)", la cual se dio a conocer a través de SM STATION en 2019. "Los fanáticos esperan una buena respuesta como regalo musical de Minho especialmente preparado para fin de año", mencionó en un comunicado la agencia surcoreana SM Entertainment, la cual lanzó y representa a SHINee.

