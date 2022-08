Minions y otras películas que han sido prohibidas o censuradas en China

Es bien sabido que China es uno de los países que termina censurando o prohibiendo gran cantidad de material internacional que llega a sus salas de cine, esto debido a que no se adecuan a su ideología, lo que siempre ha dado bastante sobre qué hablar.

Algunos de los temas más delicados para el país son en los que se "promueve" cierto estilo de vida, también el consumo de sustancias, algunas vestimentas y una de las más habladas es la visibilización de la comunidad LGBTTTIQA+.

Por todo ello, hicimos una recopilación de películas que han terminado por ser cambiadas, censuradas, incluso, que no han llegado a China al ser prohibidas por su contenido. Aquí algunos ejemplos populares.

Películas censuradas en China

Minions (2022): La película fue alterada para destacar que Gru, el personaje protagonista, finalmente se convirtió en uno de los buenos, dedicado a cuidar de su familia, a pesar de haber sido uno de los grandes villanos de la historia.

Lightyear (2022): En China, la película de Disney Pixar fue censurada al incluir un beso entre dos mujeres, causando una fuerte polémica entre la audiencia y provocándole problemas a Disney.

Alien (2017): La película ganó censura en China debido a que contaba con bastantes escenas de violencia, mismas que terminaron siendo omitidas, así como ataques extraterrestres y un beso entre dos androides.

Bohemian Rhapsody (2018): La película biográfica de Queen, una de las bandas de rock más aclamadas de todos los tiempos, terminó siendo censurada para no mostrar la orientación sexual de Freddie Mercury, además, se censuró su contagio de VIH, besos entre hombres y se cortaron las escenas que incluyeran la palabra "gay".

Lord of war (2005): Protagonizada por Nicolas Cage, fue censurada por su historia sobre un traficante de armas y su parte final, donde se revela que los cinco miembros del consejo de la ONU son traficantes de armas, donde se incluye a China.

Iron Man 3 (2013): Otra película censurada de Marvel Studios fue censurada debido a la representación de El Mandarín, uno de los villanos de la historia.

Shang-Chi (2021): La película generó controversia debido a la representación de una criatura mitológica de forma de broma en la historia, así como algunos comentarios de su protagonista.

Películas prohibidas en China

Dr. Strange in the Multiverse of Madness (2022): La película de Marvel Studios causó revuelo y fue una de las más esperadas, sin embargo, quedó fuera de las salas de cine, debido a la orientación sexual de la co-protagonista, América Chávez.

Eternals (2020): También de Marvel Studios, la película no fue estrenada en China.

Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore (2022): El filme fue prohibida en China a petición de las autoridades, debido a que hacen referencia a una relación amorosa homosexual entre los protagonistas.

Cazafantasmas (2016): La película no llegó a China debido a los fantasmas y otros seres sobrenaturales que aparecen en su historia, pues "promueve cultos o superstición", según el gobierno chino.

Regreso al futuro (1985): Una vez más, el gobierno chino prohibió la película por su uso de viajes en el tiempo y una "descripción irrespetuosa de la historia".

Star Wars (1977): Aunque su última entrega en China fue un rotundo éxito en el país, la próxima no tuvo tanta suerte, pues negaron que la cultura occidental llegar a una galaxia muy lejana.

Avatar (2009): El éxito de James Cameron fue prohibida en China debido a que había recaudado bastante dinero en su momento y se había apoderado del mercado de las películas nacionales, y por llevar al público a "pensar en la expulsión forzosa" e "incitar a la violencia".

Batman: El caballero oscuro (2008): Warner Bros. recibió el rechazo chino debido a "sensibilidades culturales en algunos elementos de la película".

