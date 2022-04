¿Mintió? Aseguran que Yalitza Aparicio no es maestra; su título no aparece en la SEP

México.- La actriz mexicana Yalitza Aparicio vuelve a estar en el ojo del huracán, esto luego de que los conductores del programa de espectáculos Chisme no Like aseguraran que no aparece su cédula profesional en el registro de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Según Javier Ceriani y Elisa Beristain, Yalitza no es maestra como ha asegurado en diferentes ocasiones, desatando una gran polémica que ha rodeado de nueva cuenta a la protagonista de la cinta Roma, dirigida por Alfonso Cuarón.

Según alegaron los conductores del programa, se dieron la tarea de buscar su acta de nacimiento para corroborar sus datos en el registro de la SEP y no encontraron su título profesional como docente; ahora buscan que aclare la situación.

"Nosotros fuimos a buscar el registro. La SEP es en donde se comprueba, pensamos que tal vez su nombre era incorrecto y nos dimos a la tarea de sacar su acta de nacimiento…. A lo mejor no le dio tiempo de sacar sus papeles. Es importante que lo aclares Aparicio…", declaró Elisa ante la situación.

"Esto fue motivación del público…", aclaró Javier. "No se encontraron datos de Yalitza Aparicio Martínez", se puede leer en la plataforma de la SEP al buscar dicho título que comprueba que es maestra, profesión que ha presumido en distintas ocasiones.

Los fanáticos de Yalitza Aparicio no dudaron en defender a su artista favorita, incluso, criticaron al programa por lanzar dicha noticia, alegando que un título no define a las personas.

Hasta el momento la actriz Yalitza Aparicio no se ha pronunciado al respecto, pero parte del público piden que pronto lo haga para esclarecer la situación.

Leer más: FILTRAN escandaloso video de Erik Rubín a punto de besar a otro hombre