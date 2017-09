¡Mira a quién intimida Ninel Conde con su bailecito!

Ninel Conde puso a temblar con su gran figura y sensual baile al comentarista deportivo Christian Martinoli, durante su participación en el programa ‘Saga’.

La intérprete de temas como "Tú no vales la pena" se mostró muy provocativa con el periodista durante la entrevista que les realizaba Adela Micha, situación que el mismo Christian intentó frenar.

El esfuerzo que Martinolli hizo por no recibir provocaciones de Conde quedó desechado, cuando Ninel se levantó para bailar su famoso tema “Bombón Asesino”, mismo que sonrojó al conductor.

Se irá de viaje.

Ninel, en declaraciones a la prensa en la Ciudad de México, comentó que se encuentra entusiasmada por un próximo viaje que hará en plan de descanso, aunque no dijo a qué parte del mundo irá.

Actualmente se transmite por Las Estrellas la telenovela "En tierras salvajes", protagonizada por Claudia Álvarez, Cristián de la Fuente y Horacio Pancheri, y en donde ella participa e interpreta a Carolina, una madre soltera.

Participará como conductora del Furia Musical Fest que se realizará en el Palacio de los Deportes el próximo 27 de septiembre.

Apoya a Marjorie.

Marjorie de Sousa se alista para incursionar como cantante en el género regional mexicano, y Ninel le expresa su apoyo.

En relación a si le ha dado tips como cantante, contesta: “Ella debe de tener su maestra y su coach. Solo (me queda) desearle suerte”.

Sobre el problema de manutención que libra la venezolana con Julián Gil, padre de su primogénito, no quiso opinar.

“No me puedo meter. Yo respeto, pero a veces no son las cosas como parecen, hay cosas de fondo. Yo sólo sé que es una mujer trabajadora, gran madre y no la está pasando nada bien”.