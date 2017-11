Mira cómo luce Julia Orayen, la edecán del IFE

Julia Orayen, la chava que se robó las miradas en el debate presidencial del año 2012 sigue acaparando la atención en redes sociales.

En aquella ocasión, el aspirante Gabriel Quadri fue captado mientras miraba a la hermosa modelo.

La fama de Julia, tras su aparición en el debate organizado por el Instituto Federal Electoral (IFE), fue aprovechada por PlayBoy, y la invitaron a aparecer en la revista; además participó en La Isla, de Tv Azteca.

Ya pasaron cinco años de su aparición en televisión y ha ido desapareciendo de los reflectores, pero no de las redes sociales.

Orayen sigue luciendo una gran figura y su belleza es innegable. Hoy hace labor social como terapeuta, ya que alista un ‘coaching con caballos’ para ayudar a la gente a liberarse de creencias licitantes.

