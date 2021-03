Mira cómo lucía Rafael Amaya cuando formaba parte del grupo musical Garibaldi

México. Rafael Amaya, actor originario de Hermosillo, Sonora, México, ha logrado éxito como tal y es reconocido a nivel internacional en gran parte debido a su actuación en la serie El señor de los cielos, pero años atrás, intentó cantar.

Circula en YouTube un video en el que se ve a Rafael Amaya tomando parte en una entrevista que le hacen cuando formaba parte del grupo musical Garibaldi, donde estuvo poco tiempo, y en ese entonces aún ni comenzaba a figurar como actor.

La citada entrevista se le habría hecho a Amaya y a sus compañeros de Garibaldi en los años noventa, así pues, el famoso galán de otras telenovelas como Las vías del amor y Alguien te mira luce de menos de veinte años.

Es una responsablidad enorme, estamos muy contentos, tenemos planes de ir a Europa, a Saturno, Marte, Plutón, a todas esas partes", menciona Rafael en la parte de la entrevista que le toca intervenir.

En una entrevista para la revista TVNovelas, Amaya mencionó cuando le preguntaron cómo se sentía al formar parte de Garibaldi lo siguiente: "¡pues no cantaba, fíjate, me acuerdo de eso, que no cantaba...!".

Y también señaló que recuerda su paso por dicha agrupación como una experiencia de trabajo en un concepto de unos tipos guapos enseñando el abdomen y bailando, y se siente orgulloso de lo que hizo, al igual que de todos los trabajos que ha desempeñado en el espectáculo.

Eso me llevó a donde me encuentro ahorita. No puedo pelearme con mi pasado, porque todo lo que hice me llevó a ser lo que soy ahora y estoy muy contento de haber pasado por esa etapa."

Rafael desde adolescente tomó clases de teatro, música y actuación, según ha comentado en otras entrevistas, además hizo sus estudios universitarios en San Diego, California, y tras graduarse se mudó a Ciudad de México para estudiar actuación en el CEA.

El actor tuvo su debut oficial como tal en la telenovela La casa en la palaya, en el año 2000, cuando tenía 23 años de edad, y en ella compartió actuación con actores como Cynthia Klitbo, Sergio Goyri y Yadhira Carrillo, entre otros, y posteriormente intervino en capítulos de Mujer, casos de la vida real, de Silvia Pinal.

