Mira el nuevo y espectacular tráiler oficial de Venom: Let There Be Carnage

Estados Unidos.- Si eres fan de los súper héroes, quizá has estado esperando este anuncio. Finalmente salió a la luz el nuevo tráiler oficial de Venom: Let There Be Carnage.

Venom es un personaje de Marvel pero esta ligado a Disney, ya que todavía Sony tiene los derechos cinematográficos de Spider-Man y sus villanos.

Pero afortunadamente tendremos de vuelta a uno de los antihéroes más queridos por los fans, Venom, ya que en su primera película se superaron las expectativas y generó un gran impacto en los cines.

En el año 2018 se estrenó en los cines la primera película del simbionte, que fue protagonizada por Tom Hardy y gracias al éxito que tuvo en taquilla, comenzaron a planear la segunda parte; no obstante, justo cuando la comenzaron a filmar fue cuando llegó la pandemia de coronavirus al mundo.

En internet surgieron muchos rumores sobre la secuela de Venom, pero poco a poco fueron resolviendo las dudas cuando se anunciaron algunos nombres que se unirían a la segunda parte como la participación del actor Woody Harrelson, ya que él interpretará al Carnage, uno de los villanos más temibles de Spider-Man.

En el tráiler de dos minutos con 43 segundos, podemos ver como Eddie Brock se acostumbra vivir con el simbionte, pero las cosas se salen de control cuando un hombre que se encuentra en prisión de nombre Cletus Kasady, con quien realizan un experimento de implantarle un simbionte mucho más violento, se sale de control.

Venom tendrá que enfrentarse a él y hacer todo lo posible para detenerlo en una violenta lucha caótica.

Cabe señalar que Venom: Let There be Carnage se estrenará en los cines de todo el mundo el 24 de septiembre.